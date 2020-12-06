В России началась масштабная вакцинация от коронавируса

Первым регионом России, где началась масштабная вакцинация от коронавируса, стала Москва. В субботу в городе открылись более 70 прививочных пунктов, они будут работать ежедневно.

Столичные власти в первую очередь предложили защититься людям из групп риска: работникам образования, здравоохранения, соцзащиты населения, независимо от формы собственности учреждений, в которых они работают. За первые пять часов электронной записи на прививку записалось более пяти тысяч москвичей. Довольно быстро разобрали и временные слоты на две недели вперед. "Мы рассчитываем привить около 6-7 млн горожан, - заявил мэр Сергей Собянин. - Но это перспектива. Нам нужно всю эту машину раскрутить. Отработать механизм цифровой записи и логистику". Речь и о производстве, и доставке и хранении вакцины. В "Технополисе "Москва" в Зеленограде завершается строительство завода "Р-Фарм", тут начнут выпускать вакцину в начале следующего года. С доставкой и хранением вопрос тоже решается. Москва закупила рефрижераторы, спецтранспорт. Одним словом, вакцину в медучреждения доставят в идеальных условиях.

"Этот иммунобиологический препарат требует особых условий, - сказала "РГ" главврач московской поликлиники N 2 Наталья Шиндряева. - Необходимо соблюдать температурный режим при хранении жидкой вакцины - не выше минус 18 С". Москвичей прививают уже известным, наверное, всему миру "Спутником V". Жидкая вакцина заморожена и расфасована в емкости по 3 мл, этого хватает на пятерых пациентов. Перед началом вакцинации упаковки достают из морозильника и размораживают 20-30 минут прямо в прививочном кабинете. В смежном помещении - зона ожидания, после прививки человек должен находиться под наблюдением медиков еще полчаса.

Кстати, есть и вторая лекарственная форма "Спутника V"- в виде сухого порошка - лиофилизата. Ее промышленный выпуск, как сообщили в РФПИ, начался в последней декаде ноября. Эта форма вакцины менее требовательна к условиям хранения - достаточно температуры 4508С, как в обычном холодильнике. Но эту форму вакцины планируют отправлять в удаленные регионы.

Один из прививочных пунктов, где корреспонденты "РГ" следили за началом вакцинации, расположен в здании филиала поликлиники на улице Ялтинской, 10. На входе здесь, как и везде сейчас, измеряют температуру, проверяют маски и перчатки. Скопления людей у прививочного кабинета мы не обнаружили - каждый приходит в назначенное время, в час принимают по пять человек.

Чтобы сдержать распространение инфекции, в целом по стране нужно привить не менее 40 миллионов человек

Сначала стандартный медосмотр: у пациента не должно быть признаков инфекционных болезней или обострения хронических недугов. Далее каждый заполняет согласие на вакцинацию.

Споров в Москве, как во всем мире, надо или не надо прививаться, сейчас очень много. Одни убеждают, раз у нас появилась своя, российская вакцина, значит, нужно немедленно, без лишних разговоров, привить всех. Другие считают всю эту затею не более чем пропагандой. Александр Терентьев, сотрудник ФМБА, пришедший на прививку в числе первых, объяснил "РГ" свое решение так: "Да, вакцинация не гарантирует, что я не заболею. Но если подхвачу инфекцию, заболевание не перейдет в тяжелую форму". А вот еще одна причина для прививки: "Хочу защитить своих пожилых родителей", - рассказал "РГ" доцент Сколковского института науки и технологий Андрей Осипцов.

Сама вакцинация занимает несколько секунд. Медсестра делает укол, затем пациент выбирает день для новой записи: надо будет ввести второй компонент препарата. "Как правило, антитела вырабатываются на вторую или третью неделю после введения первого компонента, - объяснил замглавы департамента здравоохранения Москвы Андрей Старшинин. - Поэтому дата записи назначается через 21 день, возможен люфт 2-3 дня".

По словам главврача поликлиники Натальи Шиндряевой, ограничений в образе жизни после прививки не требуется. "Волнуются те, кто ходит в тренажерные залы, - поделилась она. - Мы просим их просто следить за самочувствием". Вице-премьер Татьяна Голикова все же рекомендовала в течение 42 дней после прививки не употреблять спиртное. Первая мысль у многих: впереди же Новый год... Впрочем, понимаешь: если продержаться, то есть неплохой шанс сберечь не только легкие, но и пощадить печень.

Большинство переносит вакцинацию хорошо. Испытания показывают, что каждый десятый может испытывать слабость, иногда поднимается температура - в этом случае надо дать себе отдых. При температуре выше 38 достаточно принять жаропонижающие препараты. Если держится выше 39 и не сбивается - необходимо вызвать врача. Но это - крайне редкие случаи. Возможный дискомфорт в месте введения вакцины возникает лишь в каждом пятом случае и, как правило, не требует специального лечения.

Противники вакцинации ищут аргументы в свою пользу. Одна из онлайн-страшилок ссылается на цифру, приведенную заммэра Москвы по соцполитике Анастасией Раковой: 273 участника испытаний вакцины все же заболели COVID-19. Но надо иметь в виду: подхватить вирус можно в любой момент, поскольку иммунный ответ формируется в течение двух-трех недель после прививки. Во-вторых, часть заболевших во время испытаний получили не вакцину, а плацебо. Но главное: доля заболевших составляет лишь 1,5 процента от общего числа участников испытаний "Спутника V". А сколько заболевает в Москве каждый день? Даже ковид-нигилисты не могут отрицать тревожную статистики. В воскресенье, например, коронавирус выявили у 7512 москвичей, в больницу отправили более 1,4 тысячи, 462 человека находятся на ИВЛ.

Ну хорошо, скажет кто-то, мы согласны на прививку. Но когда вакцина будет в нужном количестве? На самом деле даже сейчас у нас не так и мало. В Москве уже прививают по 4200 человек в день.

В ближайшее время городские власти рассчитывают увеличить количество прививочных пунктов до 170 и нарастить объемы вакцинации и расширить доступ к ней.

На чем основаны эти обещания? В стране сейчас для вакцинации доступны 168 тысяч доз вакцины "Спутник V", сообщила в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова. Но, чтобы сдержать распространение новой инфекции, по мнению эпидемиологов, нужно привить не менее 40 миллионов населения. Поэтому идет работа по наращиванию производства до десятков миллионов доз вакцины в год. И результаты уже есть: как стало известно "РГ", если в сентябре в России производилось не более 6,8 тысячи доз в неделю, то в ноябре недельные графики уже показывали сотни тысяч доз.

Скоро вакцину в промышленных масштабах должны производить сразу в нескольких российских биофармацевтических компаниях: "Биннофарм" (АФК "Система"), "Генериум" и "BIOCAD". Кроме того, заключено соглашение и с четвертой производственной площадкой - "Р-фарм", здесь также готовят производственные мощности. "Производство биопрепаратов - более сложный процесс по сравнению с синтезом химических лекарств, тут масса нюансов, в частности, намного труднее обеспечить стабильность производства, - пояснили "РГ" в одной из фармкомпаний. - При этом в производстве вакцины против COVID-19 задействованы лучшие, самые современные биофармпроизводства, поэтому нет сомнений, что проблемы, если они возникли, будут решены".

По мере масштабирования производства вакцины будет расширяться и иммунизация. Так, в ближайшее время - уже в декабре - станет доступна вторая зарегистрированная российская вакцина - "ЭпиВакКорона", которую разработали в ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора, сообщила Голикова. Этой вакцины к началу декабря произвели 25 тысяч доз, и еще столько же будет выпущено в течение декабря.

В течение 42 дней после прививки не употреблять спиртное. Первая мысль у многих: впереди же Новый год...

В феврале, как ожидается, должна пройти регистрация третьей противоковидной вакцины, которую сделали ученые ФНЦ имени Чумакова РАН, и сразу же начнется ее промышленное производство. С этой вакциной проблем перехода к объемному производству возникнуть не должно - научный центр обладает собственной мощной производственной базой, и его руководство заявляло, что будет выпускать 10 млн доз препарата в год. При этом надо учесть, что все три вакцины проходят клинические испытания и для их завершения также потребуются еще десятки тысяч доз.

В Минздраве готовится документ, который уже в ближайшие дни утвердит порядок проведения массовой вакцинации вслед за столицей и в других регионах страны. Предстоит определить, где именно, когда и какие группы населения будут прививаться в первую очередь. Логично начать с территорий с наиболее серьезной ситуацией с распространением инфекции. Она же в стране с каждым днем становится напряженнее, в воскресенье, например, выявлено за сутки максимальное количество этой осенью зараженных COVID-19 - 29 039 человек. Можно также поставить в приоритет крупные города, имеющие метро, - общественный транспорт остается местом, где наиболее высок риск заражения. Нельзя забывать и о самых незащищенных группах населения - обитателях домов престарелых и других соцучреждений, хронических больных. Но тут есть серьезное но: нужно убедиться, что вакцина безопасна не только для здорового, но и ослабленного организма.

Примерно таким же путем идут страны, которые уже объявили о начале массовой вакцинации. Они начинают, как и в России, с групп риска.

Компетентно

Зачем нужно подписывать информированное согласие?

Перед прививкой все пациенты подписывают особый документ - "информированное согласие". Многие считают, что таким образом медики снимают с себя ответственность за возможные негативные последствия, если они вдруг возникнут.

На самом деле это не так. "Медицинская организация несет ответственность не только за качество и безопасность проведения вакцинации (например, в случае возникновения абсцессов при нарушении правил асептики и антисептики), но и, например, за полноту сбора аллергологического анамнеза - в частности, в случае возникновения аллергических реакций", - пояснил "Российской газете" эксперт Всероссийского союза страховщиков по ОМС, врач-терапевт и кардиолог Сергей Шкитин.

Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство пациенты подписывают в соответствии с требованием ст. 20 Федерального закона об основах охраны здоровья граждан. Главная цель - человек должен понимать, что ему предстоит.

"В таком согласии должна содержаться информация о целях и методах оказания медицинской помощи, связанном с ним риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи", - уточнил эксперт.

"При проведении вакцинации могут возникать нежелательные реакции, например, повышение температуры, различные системные реакции, которые обозначены в инструкциях по применению, - пояснил Шкитин. - В информированном добровольном согласии пациент принимает на себя риск их возникновения, но только в тех случаях, когда медицинская помощь оказана без нарушений".

А как у них?

Италия

Вакцинация населения в Италии начнется в январе и продлится до конца лета 2021 года. Как уверяют власти, эта процедура будет "надежной, необязательной и совершенно бесплатной" для всех жителей Апеннин.

Отмечается, что процесс приобретения препаратов будет полностью централизованным. Первые партии поступят уже в январе будущего года от компаний Pfizer-BioNTech и Moderna - 8,7 и 1,3 миллиона доз соответственно. Первыми доступ к антивирусным препаратам получат две категории населения: люди, наиболее подверженные риску заражения (от медицинских работников и учителей до правоохранительных органов), а также относящиеся к группе риска, прежде всего пожилые граждане и пациенты с тяжелыми хроническими заболеваниями.

Все, кто сделает прививку, получат своего рода сертификат о приобретенном иммунитете. Планируется также создать онлайн-платформу, на которой будут храниться данные привитых итальянцев, а также детали их вакцинации (место, препарат и т.д.).

Великобритания

Соединенное Королевство уже одобрило вакцину Pfizer и BioNTech для применения на своей территории, а потому вакцинация на Альбионе начнется уже со вторника. Первыми инъекции получат пожилые британцы, особенно в домах престарелых, а также их обслуживающий персонал, медработники и люди, "особенно уязвимые перед лицом инфекции".

Среди них, как сообщает Daily Mail, королева Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филип. По данным газеты, преференций для королевской четы не будет, они получат вакцину в порядке общей очереди для лиц в возрасте от 80 лет. Ожидается, что на этой неделе по всей Британии для использования будут готовы уже 800 тысяч доз, всего их было закуплено 40 миллионов.

Германия

В минздраве ФРГ надеются, что смогут начать вакцинацию населения перед самым Новым годом или сразу после. Она будет добровольной и бесплатной для всех граждан - за счет страховки.

В Германии уже полным ходом идет строительство инфраструктуры для массовой вакцинации от "короны". Не позднее середины декабря по всей стране должны появиться 400 специальных стационаров с большой пропускной способностью, рассчитанных на установку морозильных камер, которые позволят хранить вакцину при температуре не выше 75 градусов по Цельсию.

США

Правительство США выделило до 12 миллиардов долларов на поддержку разработок вакцины от COVID-19, но пока ни один препарат не завершил последнюю фазу испытаний и не рекомендован властями к использованию. Начало массовой вакцинации планировалось к католическому Рождеству (отмечается 25 декабря), однако, вероятно, сдвинется на следующий год.

Как сообщается на сайте минздрава США, "закупленная на деньги налогоплательщиков вакцина будет бесплатной для граждан или недорогой" (low cost). При этом, по данным Bloomberg, стоимость прививки от компании Pfizer будет в районе 19,5 доллара (около 1,5 тысячи рублей), а от Moderna - около 32 долларов (около 2,5 тысячи рублей).

Япония

Японские власти приняли решение о бесплатной вакцинации населения страны с первой половины 2021 года, но конкретные сроки запуска кампании пока не определены.

Вакцинация в Стране восходящего солнца не будет обязательной. Вместе с тем японцы, по традиции стараются следовать советам, которые исходят из администрации премьера. Поэтому можно не сомневаться, что подавляющее большинство граждан воспримет установку властей положительно и согласится на прививку. Вакцинация для Японии имеет особое значение, так как государство готовится летом 2021 года принять Олимпийские игры. Пока в местном кабмине отмечают, что прививка не станет обязательным условием для въезда в страну иностранных болельщиков.

Подготовили: Александр Гасюк, Екатерина Забродина, Диана Ковалева, Александр Ленин (Токио), Нива Миракян (Рим)