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06.12.2020 09:43
Рубрика: Общество

В Сахалинской области началась вакцинация от коронавируса

Текст: Юрий Батин

В воскресенье утром в Южно-Сахалинск поступила первая партия бесплатной отечественной вакцины "Спутник V", и сразу началась вакцинация.

С борта самолета все поступившие 300 доз были отправлены в поликлинику № 4. Врачей и медсестер, которые пришли на прививку, подбодрил губернатор Валерий Лимаренко, напомнивший, что в июле этого года он сам принял участие в испытаниях этой вакцины. Глава региона сделал две прививки, и через месяц, как показали анализы, у него появились антитела, и выработался иммунитет к коронавирусу.

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
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- Первыми вакцину получают медицинские работники. Эти люди находятся на передовой борьбы с инфекцией, в опасной зоне и могут заболеть в любую минуту. Рассчитываю, что в ближайшие месяцы прививку получит большое количество людей, и у нас заработает эффективный механизм защиты жителей от коронавируса, - отметил Валерий Лимаренко.

Как сообщается на официальном сайте губернатора и правительства региона, следующая партия препарата поступит в Сахалинскую область через две недели. Вакцину в первую очередь получат представители групп риска - медработники, которые находятся в прямом контакте с пациентами, затем врачи и медсестры общего звена. Вместе с ними будут прививаться учителя и работники социальных служб. А далее в добровольном порядке - остальные жители области.

- Для удобства жителей будем использовать ресурс "1-300", возможно запись проведем через портал госуслуг. Вакцинация будет бесплатной и общедоступной. Любой пациент, который получает прививку, попадет в единую федеральную базу. Это нужно для учета, а также для того, чтобы отслеживать все возможные осложнения, - пояснил глава регионального минздрава Владимир Кузнецов.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Вакцинация от коронавируса

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