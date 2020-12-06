"Самара" одержала восьмую подряд победу в баскетбольной Суперлиге

В чемпионате первого дивизиона мужской Суперлиги, проводимом под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ), "Самара" в субботу одержала восьмую подряд победу (над столичным МБА дома - 77:75) и безоговорочно лидирует в турнире - восемь выигрышей без единого поражения.

"Самара" в настоящее время - флагман второго эшелона нашей баскетбольной системы. Команда с берегов Волги является действующим обладателем Кубка России (2019/2020) и чемпионом Суперлиги 1 (2018/2019), при этом необходимо заметить, что в прошлом, незавершенном сезоне 2019/2020 классификация участников в первенстве была проведена чисто технически, без определения победителей и призеров. Так что титул по-прежнему за самарцами.

Вот уже много лет самарским клубом руководит известный баскетбольный функционер Камо Сергеевич Погосян. Он в следующем году отметит свое 60-летие, а в самарском баскетболе Погосян аж с 1996 года, то есть скоро будет почти четверть века его работе на берегах Волги. Руководитель награжден Почетным знаком за заслуги в развитии физической культуры и спорта России (2003), в 2016-м получил звание заслуженного работника физической культуры Самарской области.

Мужской баскетбол в Поволжье знавал разные времена - и серьезного подъема, и больших трудностей. Однако благодаря таким энтузиастам вида спорта, как Погосян - баскетбол в регионе выживал, и поднимался на новые вершины буквально из пропасти. Сейчас в Самаре - вполне успешная мужская команда, в перспективе претендующая на попадание в число участников интернациональной Единой лиги ВТБ, динамично развивающийся одноименный женский коллектив, который в Суперлиге 1 небезуспешно пытается составить острую конкуренцию безоговорочному лидеру дивизиона БК "Ростов-Дон-ЮФУ".

Оба коллектива - мужской и женский - выступают на паркете уютнейшей "МТЛ Арены", которая сейчас является крупнейшим крытым спорткомплексом одного из ключевых городов Поволжья. В целом, в городе создана классическая баскетбольная пирамида, включающая в себя не только команды мастеров, но и молодежные, детско-юношеские коллективы. Подобное положение дел - во многом заслуга Камо Погосяна, который верой и правдой неустанно служит самарскому баскетболу четверть века.

В минувшее межсезонье в клубной структуре произошло серьезное кадровое изменение. На должность председателя тренерского совета всего баскетбольного клуба "Самара" заступил Борис Ильич Соколовский, вернувшийся в родные пенаты после работы с командой Суперлиги из Барнаула. Напомним, что с именем Соколовского связан последний успех национальной женской сборной, выигравшей под его руководством в 2011 году в Польше звание чемпионок Европы. Увы, с тех пор у девушек - ни медалей, ни даже путевок на крупные мировые форумы по итогам континентальных соревнований.

Что же касается непосредственно чемпионата дивизиона 1 мужской Суперлиги, то здесь в нынешнем сезоне выступают 14 команд, причем среди них две - это фарм-коллективы клубов Единой лиги. Речь о ЦСКА-2 и "Химки-Подмосковье". Участники из-за пандемии провели разное число матчей - от пяти для "Университета-Югры" (Сургут) до 11-ти у "Уфимца".

Справедливо ранжировать команды Суперлиги 1 по проценту побед. Положение лидеров здесь выглядит следующим образом: БК "Самара" - 8 побед - 0 поражений (100 процентов выигрышей от общего числа проведенных встреч), "Темп-СУМЗ-УГМК" (Ревда, Свердловская обл.) - 7-2 (78%), "Руна" (Москва) - 7-3 (70%), "Уралмаш" (Екатеринбург) - 6-3 (67%), "Буревестник" (Ярославль) - 5-3 (63%).

Матчи Суперлиги 1 постоянно показывает в прямом эфире телеканал "Мир Баскетбола", которым руководит известный спортивный тележурналист и руководитель различных медиа-направлений Андрей Лукьянов. Причем этот специалист многократно работал в мужской и женской сборных России на крупнейших международных турнирах в качестве представителя "скаутинга" - это совмещенный со статистикой видеоанализ действий игроков различных амплуа в многообразии возникающих на площадке технико-тактических ситуаций.

И, кстати, вышеупомянутый телеканал "Мир Баскетбола" постоянно радует поклонников игры прямыми трансляциями матчей сильнейшего на континенте национального клубного чемпионата - испанского.

Фото с сайта БК "Самара".