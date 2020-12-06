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06.12.2020 16:47
Рубрика: Власть

Тольятти с рабочим визитом посетил Игорь Шувалов

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Самарскую область с официальным визитом посетила команда Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ во главе с ее председателем Игорем Шуваловым.
Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Вместе с первым вице-губернатором - председателем правительства Самарской области Виктором Кудряшовым и директором ПАО "КуйбышевАзот" Александром Герасименко представители ВЭБ.РФ торжественно запустили установку по изготовлению серной кислоты марки "К" и улучшенного олеума.

Фото: Агентство по привлечению инвестиций Самарской области
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Годовая мощность нового производства составляет 140 тысяч тонн серной кислоты марки "К" и 360 тысяч тонн улучшенного олеума. Налоговые отчисления от проекта, имеющего статус резидента территории опережающего развития "Тольятти", в областной бюджет за 15 лет составят порядка полутора миллиардов рублей, откроется 50 высококвалифицированных рабочих мест.

Затем участники делегации посетили Технопарк высоких технологий "Жигулевская долина". В 2019 году технопарк вошел в тройку технопарков-лидеров России с наивысшим уровнем эффективности функционирования (более 110 процентов). Он уже второй год подряд подтверждает свой статус.

После знакомства с ключевыми резидентами технопарка на площадке "Жигулевской долины" состоялось совещание, темой которого стали перспективы развития городов Самарской области с использованием возможностей национального института развития - ВЭБ.РФ. В ходе совещания министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал о реализации проектов развития Тольятти. За последние 10 лет город прошел серьезную экономическую трансформацию.

Сегодня здесь динамично развивается АО "АВТОВАЗ" и другие промышленные предприятия; расширяются возможности для резидентов Особой экономической зоны, где строятся производственные корпуса под запрос инвесторов и уже в 2021 году появится возможность отгружать продукцию железнодорожным транспортом.

Фото: Агентство по привлечению инвестиций Самарской области
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Все больше компаний становятся резидентами ТОСЭР "Тольятти" - это еще один флагманский проект программы развития города. Сегодня ТОСЭР "Тольятти" - лидер по числу привлеченных резидентов. Этот статус имеют 73 компании, готовые инвестировать более 43,4 миллиарда рублей и создать порядка 10 тысяч рабочих мест. Сегодня резидентами ТОСЭР уже запущено более 40 производств, вложено более 14,3 миллиарда рублей, создано 5300 рабочих мест. В консолидированный бюджет региона резиденты выплатили около 600 милллионов рублей налогов.

В инновационной сфере одним из главных проектов является технопарк "Жигулевская долина". Сегодня здесь действует 238 резидентов и создано 2000 рабочих мест.

- Большую поддержку оказало Правительство РФ и лично Игорь Иванович, инициировавший проект. Финансирование начиналось за счет федеральной поддержки моногородов и продолжилось в рамках программы по созданию технопарков в стране, - подчеркнул Дмитрий Богданов

По словам Дмитрия Богданова, на площадке "Жигулевской долины" сформировано уникальное единое пространство для инноваторов, стартапов, собраны все меры поддержки. С 2018 года технопарк имеет статус регионального оператора Фонда "Сколково" и оказывает консультационную поддержку инновационным предпринимателям не только в Самарской области, но и в Оренбургской, Ульяновской и Саратовской областях. В рамках программы развития резервного участка площадки технопарка реализуется проект "Жигулевская долина 2".

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
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Министр сделал акцент на реализации крупных инфраструктурных проектов: прохождению через Тольятти международного транспортного коридора "Европа-Западный Китай" и строительстве моста через Волгу, а также строительстве железнодорожной ветки к ОЭЗ. Особое внимание было уделено развитию малого и среднего предпринимательства моногорода, как наиболее мобильного и адаптивного сектора экономики.

- Сегодня в Тольятти создана развитая инфраструктура поддержки предпринимательства. Свои представительства в Тольятти имеют Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области. Мы построили Тольяттинский бизнес-инкубатор, Центр "Мой бизнес", проектный офис ТОСЭР, хаб Агентства по привлечению инвестиций. В настоящее время доля занятых у субъектов СМСП по Тольятти составляет 55 процентов.

На совещании отдельно поговорили про государственно-частное партнерство в сфере образования. В рейтинге регионов РФ по уровню развития ГЧП Самарская область занимает единоличное первое место. В стадии активной реализации находится 48 проектов стоимостью порядка 150 миллионов рублей. На их реализацию уже привлечено 24 миллиарда рублей, создано 2917 рабочих мест. Сегодня в качестве наиболее перспективных проектов рассматриваются строительство общеобразовательных учреждений в Самарской области и межвузовского международного кампуса в Самаре.

- Сейчас в активной стадии проработки находятся восемь проектов общеобразовательных школ в Самаре, Тольятти, Сызрани и Волжском районе. Расчетная стоимость строительства этих объектов составляет 7 миллиардов рублей, стоимость оснащения оборудованием - 1,7 миллиарда рублей. Всего школы смогут принять 8690 учащихся, - отметил Дмитрий Богданов.

Реализация программы развития Тольятти будет продолжена.

- Нам еще много предстоит сделать вместе, и мы конечно рассчитываем на комплексную работу с ВЭБ.РФ, - добавил министр.

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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