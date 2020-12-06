В Башкирии возьмут под контроль криптовалюту

В Башкирии государственных и муниципальных служащих, а также депутатов республиканского парламента обяжут отчитываться о приобретении криптовалюты и цифровых финансовых активов. Такую норму содержит проект закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан в целях противодействия коррупции", принятый в первом чтении.

Сведения придется предоставлять не только на себя или супруга, но и на несовершеннолетних детей. Правда, только в том случае, если суммы сделок превышают доход за последние три года. Аналогичные требования уже действуют в отношении сделок по приобретению недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и акций.

Новая мера, как и уже принятые, нацелена на минимизацию коррупционных рисков. Законодатели обратили внимание на то, что оборот криптовалют в настоящее время - это "серая" зона.

- В результате возникает практически неконтролируемый денежный поток большого объема, который способствует развитию теневого сектора экономики и коррупции, что может иметь крайне неблагоприятные последствия, - прокомментировал новацию председатель Госсобрания - Курултая Башкортостана Константин Толкачев. - Целесообразно было бы внедрить систему государственного регулирования финансовых операций с криптовалютой. Но это прерогатива федерального центра. Мы же делаем то, что в наших полномочиях, - минимизируем вероятность использования криптовалют в коррупционных схемах на территории нашей республики.