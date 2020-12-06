В Новосибирске подростки жестоко избили девушку и угнали ее авто

В Новосибирске трое подростков 15-16 лет совместно с 23-летним знакомым устроили жестокую расправу над женщиной-водителем и увезли на ее же машине. Ранее в соцсетях было опубликовано шокирующее видео с камеры наблюдения, запечатлевшей происшествие.

Как рассказала старший помощник руководителя СК по Новосибирской области Анастасия Кулешова, возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем, совершенном группой лиц с применением насилия, опасного для жизни. Злоумышленники задержаны, по ходатайству следствия, все четверо были арестованы.

Нападение произошло около трех часов ночи на улице Одоевского в Первомайском районе Новосибирска. Все четверо подозреваемых были пьяны. Как уточнили в пресс-службе регионального ГУ МВД, в полицию сообщила продавец магазина, в ночное время осуществлявшего торговлю через окно.

По словам работницы магазина, жертва малолетних преступников подъехала на автомобиле Honda Fit и совершила покупки. Однако путь к машине ей преградили двое 15-летних и один 16-летний подростки во главе с 23-летним молодым человеком. После недолгих препирательств, они начали избивать женщину, повалили ее на землю и по очереди били ногами по голове и телу.

После такой расправы, они забрали у хозяйки автомобиля ключи, усадили ее в салон и увезли с места происшествия. Пока на месте работала группа оперативников, по всем патрулям ДПС была разослана информация об угнанной иномарке. В течение часа ее заметил один из экипажей ГИБДД, однако заметив служебную машину, водитель Honda увеличил скорость и заехал на территорию частного сектора.

Преследующий угнанный автомобиль экипаж ДПС неоднократно повторил требование остановиться через громкоговоритель. Однако подозреваемый за рулем игнорировал эти призывы, а в итоге выехал на обочину у дома № 40 по улице Пихтовой и влетел в сугроб. После такой вынужденной остановки все четверо были задержаны.

В салоне находилась и владелец иномарки. На ее лице были видимые телесные повреждения, потребовалась помощь медиков. Как считают следователи, нападавшие нанесли ей больше двадцати ударов, а о совершении преступления договорились заранее.