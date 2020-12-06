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06.12.2020 13:55
Рубрика: Общество

В Новосибирске ученики гимназии отравились в столовой

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Работники Роспотребнадзора проведут проверку качества продуктов в столовой новосибирской гимназии, семеро учеников которой ранее пожаловались на отравление.

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Как рассказали "РГ" в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука, школьникам пришлось обратиться за медицинской помощью. Ранее стало известно о жалобе родителей учеников гимназии № 13 на массовое отравление детей в ее столовой.

Но по предварительным данным министерства, столовая работала в рамках установленных норм. "Комиссия провела проверку, однако нарушения не были зафиксированы", - отметил Сергей Федорчук.

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