Кадровая проблема - одна из самых острых в здравоохранении, и в период пандемии коронавируса это стало особенно заметно.

В пандемию мы совсем по-другому увидели медиков - они стали настоящими героями нашего времени. Фото: Геннадий Аносов

Врачи, оказавшиеся в зоне риска, стали болеть - и оказалось, что заменить их просто некем. Но больницы и поликлиники продолжали работать, потому что каждый, кто остался в строю, работал за троих-четверых.

Снова в строй

Заместитель главного врача по поликлинической работе иркутской горбольницы № 8 Евгения Бабанская, едва получив отрицательный ПЦР-тест, вернулась на работу. Хотя нужно бы неделю-другую отлежаться, восстановиться, но она уже ведет прием. Каждое утро в 8.00 надевает защитный костюм, вооружается фонендоскопом и пульсоксиметром (купленным, кстати, на личные средства: "Все разобрали, а чем работать?") - и открывает двери своего кабинета.

- Одновременно с лавиной больных были еще и вызовы по неотложке, до 500 и более в день, - рассказывает она. - А у нас в мирные времена на 42 участка было 30 терапевтов. А тут еще человек десять ушли на больничный… Подключили всех врачей клиники - урологов, неврологов и даже стоматологов, но, скажу честно: справлялись не всегда.

Оценили количество пациентов, пришедших на прием, и поняли, что работать надо до полуночи.

Признается, что придя домой за полночь, падала от усталости, чтобы в 7.30 утра снова увидеть на крыльце поликлиники толпу пришедших на прием.

Врачи и медсестры сами заражались, но больницы и поликлиники продолжали работать, потому что каждый, кто остался в строю, работал за троих-четверых

- Сейчас стало полегче, - улыбается Евгения Борисовна. - Спасибо волонтерам, которые возят врачей по вызовам. Участки у нас огромные, с машиной все, конечно, быстрее. Спасибо студентам-медикам, прикрывающим нас в регистратуре и справочной. Да и коллеги стали выздоравливать.

Болею, но лечу

Старшая медсестра приемного отделения областной больницы Ольга Хромых в первую атаку коронавируса продержалась: коллеги один за другим уходили на больничные, а она работала. Но в сентябре все-таки заболела. Лечилась долго, больше месяца: две недели дома, но когда поняла, что становится хуже, согласилась на госпитализацию.

- Средняя степень тяжести, обошлось без пневмонии, отделалась бронхитом. Лечилась в госпитале на базе горбольницы № 10.

Там, собственно, мы ее и застали. "Душой я уже на работе, - шутит она. - Вот жду, когда придет отрицательный тест". Ждать просто так не смогла: взяла на себя уход за соседкой по палате - ставила системы, помогала проводить кислородную терапию.

- Как услышу какое-то движение в коридоре - разносят штативы, таблетки или баллон с кислородом везут, так сразу думаю: мне на работу надо, как там мои справляются?

А еще ей было интересно наблюдать за работой коллег-медсестер. Даже снимала на телефон через прозрачную дверь, как они облачаются в свои доспехи перед входом в "красную зону", и отправляла своим в областную. Фотографировала еду и делилась в соцсетях: смотрите, как вкусно, кто там жаловался на больничное питание?

- В "десятке" отличные медсестры, - восхищается она коллегами. - За десять дней от инъекций - ни одного синячка. А я-то знаю, что это признак высшего мастерства. Если еще учитывать, что они работают в скафандрах, респираторах и очках, которые нещадно запотевают, то это суперпрофессионалы.

В числе первых

Главный врач Шелеховской ЦРБ Оксана Вельм оказалась в числе первых добровольцев в регионе, привитых вакциной "Спутник". И считает, что сделала это очень вовремя: в октябре 300-коечный стационар превратился в инфекционный госпиталь. Здесь каждый врач, каждая медсестра, каждая санитарка на счету. Оксана наравне с коллегами работает в "красной зоне".

Придя с работы домой за полночь, падала от усталости, чтобы в 7.30 утра снова увидеть на крыльце поликлиники толпу пришедших на прием

- В первую очередь я врач, а уже потом - главный. Я терапевт, мне легче, чем, к примеру, хирургу, разобраться в тактике ведения тяжелых ковидных больных. К тому же у меня теперь есть преимущество - иммунитет к вирусу. Понятно, что средствами защиты не пренебрегаю, но, по крайней мере, уверена, что не свалюсь внезапно и меня не надо будет заменять.

Если еще учитывать, что они работают в скафандрах, респираторах и очках, которые нещадно запотевают, то это суперпрофессионалы

Она трудится за троих: во время дежурств, наравне с коллегами, делает обходы, ставит уколы и капельницы, переворачивает пациентов (многие, кстати, весят больше 100 килограммов, а в ней - дай бог, если 50). Обязанностей, касающихся организации работы медучреждения, с нее никто, естественно, не снимал. Плюс рядом с больницей строится новый госпиталь - и она несколько раз на дню выходит на стройку, следит за ходом работ.

Дословно

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области:

- Я сам переболел коронавирусом, был госпитализирован. Увидел, как работают наши медики, изнутри. Была возможность неформально пообщаться с врачами и со всем медперсоналом. Мы все понимаем, что это боевые действия, это война, и наши медики - на передовой. Низкий им поклон за это.