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06.12.2020 17:41
Рубрика: Общество

На берегу Каспийского моря зафиксирована массовая гибель тюленей

Текст: Александр Гавриленко

Специалисты начали проверку того, что могло послужить причиной массовой гибели тюленей на побережье Каспийского моря в Дагестане. Соответствующие поручения дал замминистра природных ресурсов и экологии региона Азамат Гусейнбеков, сообщает РИА Новости.

Фото: iStock
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Ранее местные жители выложили в соцсети видеоролики и фото, на которых видны туши мертвых животных, плавающих в воде. А заслуженный спасатель России Зиявдин Никомагомедов обнаружил 17 мертвых тюленей на побережье между Махачкалой и Каспийском. Судя по состоянию туш, они пролежали там не один день.

По словам экспертов, одна из наиболее вероятных версий - мелкоячеистые браконьерские сети или отравление неочищенными стоками. Однако точную причину массовых гибели редких животных можно будет сделать только после специальной экспертизы.

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