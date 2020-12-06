Андрей Кравчук возглавит жюри кинофестиваля "Виват кино России!"

В Петербурге с 7 по 11 декабря пройдет перенесенный с мая XXVIII кинофестиваль "Виват кино России!", посвященный отечественному кинематографу, один из старейших, любимых петербуржцами. В сложившейся ситуации его решили все-таки провести и не в онлайн-формате.

Организаторы рассказали о фильмах-участниках конкурсной программы, составе жюри, а также о специальных показах, мероприятиях и ретроспективных программах.

- 28-й "Виват кино России!" открывается в этом году в неурочное время, - сообщила генеральный директор кинофорума Людмила Томская. - Огромное спасибо администрации Петербурга, приложившей немало усилий для того, чтобы фестиваль состоялся. У нас, как всегда, будут бесплатные показы, и в тех же местах, где всегда проходит фестиваль: киноцентры "Москва", "Родина", кинотеатры "Восход", "Дружба", "Заневский", "Фильмофонд", "Аврора" (Петергоф). Все будет проходить в соответствии с действующими правилами организации культурных мероприятий: по распоряжению Роспотребнадзора зал должен быть заполнен только на 25 процентов, все должны находиться в медицинских масках.

В конкурсной программе восемь фильмов, снятых на киностудиях страны в 2019-2020 годы: "Блокадный дневник" режиссера Андрея Зайцева (этой картиной откроется фестиваль), "Доктор Лиза" Оксаны Карас, "Керосин" Юсупа Разыкова, "На Луне" Егора Кончаловского, "Глубже" Михаила Сегала, "Подольские курсанты" Вадима Шмелева, "Японский бог" Александра Басова, "Однажды в Трубчевске" Ларисы Садиловой. Зрители смогут встретиться с режиссерами и актерами, которые приедут на показы. Ждут гостей - Сергея Урсуляка и Лику Нифонтова, Виктора Сухорукова, Сергея Никоненко, Дмитрия Харатьяна… И, конечно, придут петербургские кинематографисты.

В жюри вошли оператор Юрий Шайгарданов, актеры Андрей Соколов, Наталья Егорова, критик, писатель, журналист Татьяна Москвина, а возглавил судейскую команду Андрей Кравчук, режиссер фильмов "Итальянец", "Адмирал", "Викинг", "Союз спасения".

- Отборочной комиссии нынче пришлось трижды формировать конкурсную программу. Мы надеялись, что фестиваль пройдет в мае, как обычно, это были одни фильмы, потом наши надежды рухнули. Уже другой набор фильмов был составлен на октябрь (появлялись премьеры, а какие-то из выбранных ранее фильмов вышли в прокат). И потом - перенос на декабрь. Посмотреть зрителям будет что: и смешное, веселое кино, яркое, талантливое, нежное, сердечное и серьезное, комедия, высокая трагедия, драма - все есть, главное - попасть в зал, ведь количество мест будет ограничено, - рассказала председатель отборочной комиссии кинофестиваля Ирина Павлова.

Также Ирина Павлова отметила:

- Представить хотя бы один [год] из 28 лет без "Вивата…", одной из значимых культурных традиций Санкт-Петербурга, невозможно, это боль и травма. Наш фестиваль - с "женским лицом", он отличается невероятной, "бабьей живучестью". В 1993 году его создала Людмила Томская, 13 лет была президентом Лидия Федосеева-Шукшина, сейчас - Светлана Крючкова. 26 лет я работаю в отборочной комиссии. Мы прошли многое.

Несколько специальных программ, внеконкурсных, посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: "Все забывается, но только не война", "Они сражались за Родину. Чтобы помнили", "Вопреки всему. Кинопремьеры войны", "Воскресить пережитое… Военная кинохроника в объективе", "Юбилей киношедевра. К 55-летию со дня создания картины Михаила Ромма "Обыкновенный фашизм". Еще несколько - юбилеям- 2020: "Россияне на все времена. К 150-летию И. Бунина", "К 90-летию композитора Андрея Петрова", "Пять вечеров с Людмилой Гурченко. К 85-летию актрисы", "Я у жизни ученица. К юбилею Светланы Крючковой". Еще одна программа названа "Не народные артисты, а артисты из народа".

8 декабря - юбилейный вечер народной артистки России Светланы Крючковой в киноцентре "Родина". 9 декабря там же - вечер, посвященный юбилею Никиты Михалкова, показ фильма "Никита Михалков. Движение вверх" и встреча с режиссером картины Александром Стефановичем.

На 9 декабря запланирован "круглый стол" на актуальную тему: "Кинотеатр закрыт? Все ушли на сериальный карантин. Кинокарантинные хроники". Модератор дискуссии - кинокритик Александр Колбовский.

Фильмом закрытия фестиваля выбран "Гипноз" Валерия Тодоровского, для Петербурга - премьера.