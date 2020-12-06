Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова (Санкт-Петербург) - одно из ведущих медицинских учреждений, в котором сочетаются научные разработки и лечение пациентов с применением современных технологий.

О роли инноваций в здравоохранении "РГ" рассказал генеральный директор центра, академик РАН Евгений Шляхто.

Евгений Владимирович, к 2024 году средняя продолжительность жизни в нашей стране должна достичь 78 и более лет. Основной причиной сверхсмертности россиян остаются кардиологические заболевания. Как новые технологии могут помочь в решении этой проблемы?

Евгений Шляхто: Новые технологии появляются в медицине постоянно, в том числе и в кардиологии. Например, аппараты, позволяющие одновременно перекачивать кровь по сосудам и насыщать ее кислородом, то есть замещающие одновременно работу сердца и легких, что позволяет спасти жизнь пациента в критическом состоянии.

Или другой пример: еще недавно казалось фантастикой выполнение операции на сосудах сердца через небольшой прокол артерии руки или ноги. Сегодня эту операцию 24 часа в сутки могут сделать пациенту с инфарктом не только в таких центрах, как наш, а практически в каждой крупной больнице. Результаты применения новых технологий особенно заметны в тех сферах медицины, где речь идет о жизни или смерти. Скажем, имплантация кардиостимулятора, установка искусственного клапана сердца - эти вмешательства стали обычной медицинской практикой и в регионах.

Какие новые технологии вы планируете внедрять в Центре Алмазова?

Евгений Шляхто: Их спектр огромен практически по всем основным направлениям медицины. Алмазовский центр начинался как кардиологический и, конечно, этот раздел медицины остается для нас ведущим. К 2020 году мы освоили мониторинг ишемии во время операции с помощью визуализации изображений в инфракрасном свете. Это дает возможность хирургу во время операции наиболее точно оценить участки поражения миокарда. Еще одно перспективное направление, которое разрабатывается нашими специалистами - иммунотерапия в лечении рака. Она основана на том, что наша собственная иммунная система обладает всем необходимым, чтобы предотвращать развитие онкологических заболеваний.

Имплантация кардиостимулятора, установка искусственного клапана сердца - эти вмешательства стали обычной медицинской практикой и в регионах

Ее ослабление - временное или хроническое - может приводить к сбою такого контроля. Иммунотерапия позволяет использовать иммунные клетки пациента для уничтожения опухолевых клеток. Однако запуск или "перезапуск" противоопухолевого иммунитета требует серьезных высокотехнологичных и дорогостоящих манипуляций с клетками. В Центре Алмазова мы лабораторно получаем и тестируем противоопухолевые генетически модифицированные Т-клетки человека, на основе которых может быть разработан инновационный отечественный препарат для лечения рака. У нас разработаны подходы к направленной доставке лекарств к нужному органу или новообразованию при помощи неорганических наноносителей. Они позволяют попасть точно в цель, не разнося действующее вещество препарата по организму. Еще одна разработка - адресная доставка лекарств с помощью магнитоуправляемой технологии.

Наряду с подобными суперновыми методиками мы ищем новое применение известным препаратам. Например, проведены доклинические испытания препарата янтарной кислоты для лечения остеопороза.

В Центре Алмазова создаются десятки новых методик. Придут ли эти новейшие разработки в практическое здравоохранение?

Евгений Шляхто: Конечно. Например, у нас была апробирована и внедрена разработка петербургских ученых - портативный цифровой малодозный рентгеновский комплекс для неонатологии и педиатрии. Это небольшое переносное устройство, позволяющее сделать снимок даже новорожденным прямо в палате, в том числе в реанимации. Аппарат может быть использован в самых удаленных регионах страны, причем с максимальной эффективностью. Внедряются новые методики магнитно-резонансной диагностики при бесплодии. Освоить эту методику может каждое учреждение, имеющее МРТ.

В результате будут созданы современные отечественные препараты и диагностические системы для онкологии, педиатрии, лечения редких заболеваний, сахарного диабета, сердечно-сосудистых недугов

Еще одна тема - создание тест-системы для распознавания устойчивости госпитальных штаммов стафилококков к препаратам. Это позволит назначать эффективное лечение пациентам в максимально короткие сроки. Аналогичную тест-систему разрабатываем для проверки резистентности к препарату для лечения микозов к инфекции Candida auris, которая отличается крайней опасностью из-за невосприимчивости к большинству известных препаратов. Проводится доклиническое тестирование технологий визуализации патологических процессов в хирургии, которые также можно будет применить в операционной любой больницы. Создаем противомикробный ранозаживляющий препарат на основе наночастиц серебра, он тоже будет доступен для всех.

В 2009 году в Центре Алмазова был установлен хирургический робот "Да Винчи". В чем преимущества роботических операций?

Евгений Шляхто: Роботическая хирургия прочно вошла в медицину ведущих стран мира в разных специальностях. Многочисленные исследования подтверждают преимущества роботических операций по сравнению с открытыми и лапароскопическими. Уверен, что в ближайшем будущем такие операции станут такими же доступными и широко распространенными, как интернет или сотовая связь, которые тоже еще недавно казались дорогими и недостижимыми.

Разработаны подходы к направленной доставке лекарств к нужному органу или новообразованию при помощи неорганических наноносителей

Наши специалисты уже имеют солидный опыт (выполнено около 1500 роботических операций), и мы с уверенностью можем говорить даже об их экономической выгоде. Пациенты после такой операции быстрее возвращаются к активному образу жизни, на работу и в семью, начинают получать зарплату и платить налоги государству. На самом деле робот - это великолепный инструмент в руках хирурга-профессионала. Специалисты Центра Алмазова уже более 10 лет выполняют роботические операции и обучают роботической хирургии специалистов из разных регионов страны.

Какие подходы, по вашему мнению, наиболее эффективны для достижения целей, поставленных в нацпроекте "Здравоохранение"?

Евгений Шляхто: Методических подходов для решения таких масштабных задач должно быть несколько - от больших популяционных исследований до новейших лабораторных методов. Благодаря реализации нескольких программ (нацпроекты "Наука", "Здравоохранение", программа развития генетических технологий) созданы условия не только для применения новейших методов генетической диагностики, но и для создания новых генотерапевтических препаратов и биомедицинских клеточных продуктов. Уверен, что в результате будут созданы современные отечественные препараты и диагностические системы для применения в онкологии, педиатрии, лечении редких заболеваний, сахарного диабета, сердечно-сосудистых недугов.

Почему так важны масштабные генетические исследования?

Евгений Шляхто: Благодаря популяционным генетическим исследованиям (500 тысяч человек) получены достоверные данные о роли генетических нарушений и их сочетаний в развитии многих заболеваний - сердечно-сосудистой и нервной системы, психиатрических, аутоиммунных и инфекционных. Роль генетических детерминант в развитии патологии уже не подвергается сомнению. Но использование этой информации в клинической практике все еще малодоступно. Большинство этих данных получено при исследованиях жителей Европы, в частности, Великобритании. А такие результаты, уже известно, плохо экстраполируются на другие национальные когорты. Во-вторых, до сих пор нет достоверных данных о возможности эффективного использования сведений о генетической предрасположенности для предотвращения развития патологии. Поэтому сейчас исследования направлены на более детальное изучение национальных особенностей влияния этих факторов и поиск путей ранней профилактики. Но перспективы тут откроются большие.