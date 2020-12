В Санкт-Петербурге развивается сеть офисов общей врачебной практики

Обслуживание населения врачами общей практики в Санкт-Петербурге внедряется в практическое здравоохранение уже четверть века.

Эти врачи принимают и в поликлиниках, и в отдельно расположенных офисах непосредственно в микрорайонах города. Это позволяет быстро и эффективно решить проблему оказания первичной медицинской помощи.

Офисы могут быть как государственными, так и принадлежащими частным медицинским компаниям. Но принцип работы одинаков - выполнение программы ОМС, все бесплатно для пациентов, платных услуг здесь не оказывают. Финансируются офисы в зависимости от того, сколько человек и какого возраста "прикреплено" к ним.

Первые офисы общей практики были созданы в городе во второй половине 90-х годов прошлого века по программе "Тасис" (Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States - Техническая помощь Содружеству Независимых Государств) - с использованием опыта европейских стран. Открыв первые офисы, начали нарабатывать собственный опыт. Офисов становилось все больше, только в прошлом году появилось около двух десятков, в основном на средства федерального бюджета. Как пояснили "РГ" в Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга, пациенты уже привыкли к новому формату. И если поначалу многие считали, что введение офисов общей практики ухудшает медобслуживание и делает недоступными консультации у врачей "узких" специальностей, то теперь большинство пациентов, наоборот, оценивают их высоко.

Однако врач общей практики не заменяет собой целую поликлинику. В случаях, когда необходима консультация врача-специалиста или сложное диагностическое исследование, пациента направляют в поликлинику или диагностический центр.

Пациенты приходят по предварительной записи, четко по времени, но если кто-то придет без записи - его тоже примут

Впрочем, до 90 процентов пациентов, обратившихся в офисы общей практики, получают помощь именно здесь. Ведь врач общей практики имеет гораздо больше профессиональных навыков, чем терапевт. В неосложненных случаях он окажет помощь не хуже врача-офтальмолога, лора, невролога, гастроэнтеролога. Например, может измерить остроту зрения и внутриглазное давление, посмотреть глазное дно, назначить лечение при остеохондрозе, невралгии, неосложненном отите и т.д.

Оборудование для этих исследований в офисе есть, как и процедурные кабинеты, помещение для приема анализов. Здесь же можно сделать прививки, пройти ЭКГ (а в ряде офисов еще и УЗИ), диспансеризацию. Как показывает практика, на офисы общей практики жалоб от населения меньше всего. Да и время приема врача здесь больше - в среднем около 20 минут.

К тому же один врач общей практики обслуживает 1200 человек прикрепленного населения, а семейный доктор (он принимает как детей, так и взрослых) - 1000 человек. Для сравнения: на участок врача-терапевта прикреплено 1700 человек. А отделения врачей общей практики при городских поликлиниках являются еще и базами для прохождения практики студентов средних и высших медицинских учебных учреждений.

В 2013 году впервые в Приморском районе Санкт-Петербурга открыла 8 частных центров общей врачебной практики группа клиник "Евромед". Они решили проблему первичной медицинской помощи жителям новостроек, где пока не было поликлиник. Частные центры "выстроили" свой социальный проект "Полис. Участковые врачи". В них не оказывали платных услуг, персонал отличался вежливостью и четкостью в работе, была организована предварительная запись на прием к врачам, что практически исключало очереди. Проект был распространен и на другие районы, отзывы от пациентов - положительные.

- Сейчас в Санкт-Петербурге работают 73 офиса общей врачебной практики, из них 20 - частные, - уточнила начальник отдела организации амбулаторной медицинской помощи взрослому населению Комитета по здравоохранению города Лариса Соловьева.

- Не представляю, чтобы мы делали без офисов врачей общей практики. У нас в районе за 27 лет не построено ни одной поликлиники. А район - бурно развивающийся, ежегодный прирост населения - более 10 тысяч человек, - рассказал начальник отдела здравоохранения Невского района Юрий Илюшин. Именно в этом районе более четверти века назад появился первый офис общей практики в городе. Сейчас в районе работают семь офисов, из них три - частные.

Офисы всегда размещают в жилых домах. Заходим в один из них, расположенный в здании бывшего общежития, а нынче просто жилого дома на проспекте Солидарности. И сразу ясно: потоки пациентов здесь разделены. Для пациентов с подозрением на коронавирус, с признаками ОРВИ - отдельный вход. Впрочем, туда заходят единицы, потому что этой группе больных рекомендуется вызывать доктора на дом. Для этого созданы специализированные бригады, в которых медики работают в средствах индивидуальной защиты. Но если кто-то из потенциально больных обратился именно в офис - в него здесь же и мазок на COVID-19 возьмут.

Очередей под кабинетами нет. Как пояснила заведующая офисом Гульзар Ибрагимова, этого удалось достичь благодаря тому, что пациенты приходят по предварительной записи. Но если кто-то придет без записи - его тоже примут. Что думают сами пациенты?

- Мне здесь очень нравится. Обстановка почти домашняя, нет скопления людей, как в обычной поликлинике. И практически все обследования можно сделать, сдать анализы, получить консультацию по результатам. Очень удобно, так как живу в двух минутах ходьбы от офиса, а до поликлиники далеко добираться, да и смысла не вижу, - делится впечатлением Арсений Петрович.

- Я поначалу недоверчиво отнеслась. Что это за офис? Но потом выяснилось: здесь хорошо помогают, например, мне во время приема и глазное давление измерили, и на ЭКГ записали. А дочь обращалась с отитом - здесь вылечили, лор не понадобился, - рассказала Надежда Михайловна.

Офис, открытый частной компанией "XXI век" на Дальневосточном проспекте Невского района, - более просторный, интерьер яркой, в цветовой гамме компании. В офисе принимают семейные врачи, так что правильнее называть его центром семейной медицины. Но есть и отдельно врачи-педиатры - для самых маленьких. В этом офисе есть УЗИ-аппарат, он необходим по протоколу для проведения диспансеризации детей до года.

- К нам постоянно приходят многодетные семьи, реально целой семьей. На этом участке района несколько домов, в которых давали квартиры многодетным. Поэтому у нас своя специфика, - поясняет заведующая офисом Ольга Корнеева. - А детской поликлиники поблизости нет.

Программу по открытию новых офисов поддерживает администрация города. Важно, что офисы появляются не только в новых микрорайонах, но и в центре города - в кварталах, выстроенных на месте бывших производственных зон. А в последние годы наметилась тенденция открывать офисы даже раньше, чем будет полностью сдан в эксплуатацию новый жилой комплекс. Чтобы вселившись, жильцы сразу же имели доступ к качественной первичной медицинской помощи.