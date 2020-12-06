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06.12.2020 15:28
Рубрика: Власть

В Петербурге будут контролировать число и возраст зрителей на концертах

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба комитета по культуре Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба комитета по культуре Санкт-Петербурга
Фото: Пресс-служба комитета по культуре Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге внесены новые изменения в порядок согласования зрелищных и культурных мероприятий численностью более 50 человек.

Фото: Monoklon/ wikipedia.org
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Как сообщили в городском комитете по культуре, зрительный зал должен был заполнен не больше, чем на четверть. При этом решение о том, каково максимально допустимое количество зрителей, остается за сотрудниками комитета. Они будут его принимать, исходя из конструктивных особенностей помещения, наличия необходимого оснащения и так далее.

Кроме того, организаторам мероприятия нужно обосновать общее число посетителей и проинформировать городские власти об их возрасте. Дело в том, что с 4 декабря в Петербурге запрещено посещать театр и иные подобные заведения тем, кто младше 16 лет.

Комитет по культуре на этапе согласования также проверяет наличие правильного QR-кода (как у организаторов, так и у третьих лиц, привлекаемых к проведению мероприятия) и план действий по предотвращению рисков и устранению возможных нарушений.

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