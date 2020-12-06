Генпрокуратура проверит защиту жилищных и социальных прав ветеранов

По поручению Генпрокурора Игоря Краснова прокуроры продолжают реагировать на нарушения жилищных прав ветеранов Великой Отечественной войны. В настоящее время организована проверка исполнения законодательства о социальной защите ветеранов в целом по стране.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в Генеральной прокуратуре, прокурорские работники никогда не упускали из зоны своего внимания заботу о ветеранах. В целом, по данным надзорного ведомства, в 2019-2020 годах нарушения законодательства в сфере защиты прав ветеранов оказались очень незначительны. Так, по данным Минстроя России, на 1 ноября число ветеранов и членов их семей, нуждающихся в улучшении жилья, составило 620 человек. Для сравнения, в 2018 и 2019 годах эта цифра составляла 2446 и 1003 человека.

Однако определенное напряжение, по данным Генпрокуратуры, создало то, что в федеральном бюджете на 2020 год и в планах на 2021 и 2022 годы не были заложены средства на обеспечение жильем ветеранов. Благодаря в том числе и усилиям прокуратуры, эта проблема была решена. Правительство России уже выделило на эти цели свыше 350 млн руб., что позволило улучшить жилищные условия 198 ветеранов и членов их семей. Кроме того, распоряжением правительства на эти цели бюджетам субъектов из резервного фонда выделен 1 млрд 46 млн рублей. Аналогичные суммы заложены в проекте бюджета и на три предстоящих года. В 2021 году это 1 млрд 645 млн рублей, в 2022-м - 1 млрд 201 млн и в 2023-м - 1 млрд 82 млн рублей.

Что касается нарушений прав ветеранов, то прокуроры старались их оперативно выявлять и устранять. Так, например, по заявлению прокурора Уссурийска суд признал незаконными действия местной администрации, которая безосновательно сняла ветерана с жилищного учета. В настоящее время участник войны обеспечен жильем. В Красносулинском районе Ростовской области администрация решила, что дом ветерана пригоден для проживания. Между тем прокурорская проверка установила износ дома на 76 процентов. После внесенного представления ветерану выделены деньги на покупку нового жилья.

В Волгоградской, Костромской областях обнаружили факты длительного непредоставления жилья нуждающимся гражданам.

К примеру, вдова ветерана стояла на жилищном учете с 2013 года. Но квартиры так и не получила. По данным прокуратуры, департамент городского имущества бездействовал, архивных сведений не испрашивал. В итоге после вмешательства прокурора департамент необходимые архивные документы получил, а со вдовой был заключен договор социального найма жилья.