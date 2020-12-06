Новости

Названы самые опасные распространители коронавируса 03:53
Гидрометцентр: Волна опасного холода накроет ряд регионов России 03:20
В Австралии обнаружена капсула с образцами грунта с астероида Рюгу 02:04
Захарова прокомментировала призыв США к ЕС по "Северному потоку-2" 01:44
Скончался чемпион Европы-1960 по футболу Виктор Понедельник 05.12.2020
В Москве скончались 72 пациента с коронавирусом 05.12.2020
Журнал Time назвал 2020 год худшим в истории 05.12.2020
Джонсон договорился продолжить переговоры с Еврокомиссией 05.12.2020
Пресс-секретарь Горбачева рассказал о состоянии экс-президента СССР 05.12.2020
"Сбербанк" призвал ждать возврата заблокированных денег до 5 дней 05.12.2020
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса более 19 тысяч человек 05.12.2020
Шведские биатлонистки выиграли эстафету на этапе КМ, россиянки - четвертые 05.12.2020
Умерла звезда итальянских комедий Памела Тиффин 05.12.2020
В Москве арестована женщина, выбросившая чужого младенца из окна 05.12.2020
Россияне назвали Данилу Багрова и Сашу Белого "самыми родными" героями 05.12.2020
Вышел трейлер комедии "Булки" с Кристиной Асмус 05.12.2020
Дания остановит добычу нефти и газа в Северном море к 2050 году 05.12.2020
Найдена первая мутация коронавируса, против которой бессильны антитела 05.12.2020
Вышел трейлер сериала по "Мертвым душам" с Цыгановым и Дюжевым 05.12.2020
Боярский назвал Д`Артаньяна отрицательным персонажем и убийцей 05.12.2020
"Сбербанк" сообщил о сбое операций по картам Visa 05.12.2020
Назван состав сборной РФ по биатлону на эстафету на этапе Кубка мира 05.12.2020
Получено подтверждение повторных случаев заражения COVID-19 05.12.2020
Путин пообещал покататься на коньках с мальчиком из Челябинской области 05.12.2020
Путин считает, что россияне стали больше ценить жизнь 05.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
7 декабря: круглый стол "Культура и культурные индустрии в РФ - 2020"
7 декабря: круглый стол "Культура и культурные индустрии в РФ - 2020"
Московский клуб опечатали из-за ковидных нарушений на концерте "Кипелова"
Московский клуб опечатали из-за ковидных нарушений на концерте "Кипелова"
06.12.2020 03:20
Рубрика: Общество

Гидрометцентр: Волна опасного холода накроет ряд регионов России

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Волна холода прогнозируется в ряде регионов России в ближайшие дни. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, уточнив, что волной холода называют падение зимних температур ниже нормы на семь и более градусов в течение долгого времени. Это является опасным явлением.

Фото: Алексей Чертков, гендиректор "Сахамедиа" - партнер "РГ"
Аномальное тепло оставило Якутию без зимников

В период до девятого декабря в северных, центральных районах, а также южных районах Астраханской области прогнозируется аномально холодная погода - ниже нормы на 10 градусов. "Аналогичная ситуация в Оренбургской и Самарской областях, там температура ниже нормы на девять градусов и более", - цитирует Вильфанда ТАСС. Волна холода также накроет Тамбовскую и Воронежскую области, Татарстан.

По словам метеоролога, подобная информация прежде всего направляется властям регионов и коммунальным службам, чтобы минимизировать последствия волн холода. Если длительный период температура ниже нормы больше, чем на семь градусов - это опасное явление, к которому нужно готовиться, заранее обеспечивая производственные и жилые помещения теплом.

В регионах Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Волга-Кама ЮФО Астраханская область ПФО Оренбургская область ПФО Самарская область ЦФО Тамбовская область ПФО Татарстан

Главное сегодня

Захарова прокомментировала призыв США к ЕС по "Северному потоку-2"
Найдена первая мутация коронавируса, против которой бессильны антитела
Мишустин определил порядок извещения граждан о льготах
Гидрометцентр: Волна опасного холода накроет ряд регионов России
Правительство продлило выдачу бесплатных лекарств заболевшим COVID-19
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Как университеты учат иностранных студентов во время пандемии