Гидрометцентр: Волна опасного холода накроет ряд регионов России

Волна холода прогнозируется в ряде регионов России в ближайшие дни. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, уточнив, что волной холода называют падение зимних температур ниже нормы на семь и более градусов в течение долгого времени. Это является опасным явлением.

В период до девятого декабря в северных, центральных районах, а также южных районах Астраханской области прогнозируется аномально холодная погода - ниже нормы на 10 градусов. "Аналогичная ситуация в Оренбургской и Самарской областях, там температура ниже нормы на девять градусов и более", - цитирует Вильфанда ТАСС. Волна холода также накроет Тамбовскую и Воронежскую области, Татарстан.

По словам метеоролога, подобная информация прежде всего направляется властям регионов и коммунальным службам, чтобы минимизировать последствия волн холода. Если длительный период температура ниже нормы больше, чем на семь градусов - это опасное явление, к которому нужно готовиться, заранее обеспечивая производственные и жилые помещения теплом.