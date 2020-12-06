Главврача больницы Забайкальского края задержали за взятки

Сотрудники СК по Забайкальскому краю возбудили уголовное дело в отношении главного врача ГУЗ "Краевая клиническая больница", который был задержан в городе-курорте Сочи, а затем доставлен в Читу. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, главный врач забайкальской больницы получал взятки от руководителя коммерческой организации за заключение договоров на поставку медицинского оборудования. Общая сумма взяток, по данным ведомства, составляет более 13 миллионов рублей.

- Сегодня по ходатайству следствия суд постановил заключить подозреваемого под стражу, - рассказали в пресс-службе СК по краю. - Уголовное дело возбуждено по материалам регионального управления ФСБ. Расследование поручено сотрудникам четвертого отдела по расследованию особо важных дел.