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06.12.2020 13:52
Рубрика: Происшествия

Главврача больницы Забайкальского края задержали за взятки

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

Сотрудники СК по Забайкальскому краю возбудили уголовное дело в отношении главного врача ГУЗ "Краевая клиническая больница", который был задержан в городе-курорте Сочи, а затем доставлен в Читу. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

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По версии следствия, главный врач забайкальской больницы получал взятки от руководителя коммерческой организации за заключение договоров на поставку медицинского оборудования. Общая сумма взяток, по данным ведомства, составляет более 13 миллионов рублей.

- Сегодня по ходатайству следствия суд постановил заключить подозреваемого под стражу, - рассказали в пресс-службе СК по краю. - Уголовное дело возбуждено по материалам регионального управления ФСБ. Расследование поручено сотрудникам четвертого отдела по расследованию особо важных дел.

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