На Кубани при пожаре в частном доме погибли хозяин и гости

В станице Старонижестеблиевской Красноармейского района Кубани накануне поздно вечером вспыхнул пожар в частном доме. В результате возгорания погибли трое мужчин, еще одного удалось спасти. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Краснодарскому краю.

Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, огонь вспыхнул в доме на улице Кольцова незадолго до полуночи около 23.11. Прибывшие к месту происшествия первые подразделения спасателей установили, что пожар охватил бесхозное строение на площади 30 квадратных метров. В 23.35 пламя полностью потушили, однако в помещении были обнаружены трое погибших.

По данным следователей, среди погибших оказался 56-летний хозяин дома и двое его гостей. Еще одного 49-летнего мужчину спасли соседи, которые заметили пожар и оперативно вызвали спасателей. Предварительной причиной бедствия стало неосторожное обращение с огнем при курении

- Сейчас следователь проводит проверку, устанавливает все обстоятельства произошедшего, в том числе точные причины и очаг возгорания. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы, - уточнили в пресс-службе СК.