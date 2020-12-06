На Кубани при пожаре в частном доме погибли хозяин и гости

Новости

Главврач Филатовской больницы спрогнозировал возможное окончание пандемии 15:27
МИД РФ: США поощряют реваншизм из-за позиции по Курилам 15:21
Путин примет участие в саммите ЕАЭС на следующей неделе 15:20
Полиция задержала африканца, "клонировавшего" деньги при помощи магии 15:09
Ученые нашли на Алтае две ранее неизвестные пещеры неандертальцев 15:00
В Иркутске школьница упала с моста в Ангару 14:50
Дриусси заявил о желании покинуть "Зенит" 14:36
Кениец Кибивотт Канди установил рекорд мира в полумарафоне 13:59
Главврача больницы Забайкальского края задержали за взятки 13:52
В РПЦ попросили верующих не заниматься самодеятельным изгнанием бесов 13:26
Депутат от Крыма оценил украинскую угрозу отключить Россию от SWIFT 13:11
Возбуждено дело против полицейского, ранившего девочку из травматики 13:00
Презентация авиадвигателя в Турции обернулась конфузом 12:50
В Южной Корее из-за коронавируса закрываются кафе 12:38
Названа причина пожара на складе пиротехники в Ростове 12:35
В Петербурге погиб театральный режиссер Антон Милочкин 11:41
В Москве за сутки госпитализировано 1404 заболевших COVID-19 11:30
СК просит арестовать подозреваемых в убийстве семьи в Волоколамске 11:26
Футболист Виктор Понедельник будет похоронен в Ростове-на-Дону 11:18
Роспотребнадзор проверит концерт певицы Zivert в Красноярске 10:58
Синоптики рассказали, когда в Москве ослабнут холода 10:50
Во Владивостоке открыли движение по мосту на остров Русский 10:28
В Сахалинской области началась вакцинация от коронавируса 09:43
Оперштаб: Еще 5 536 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:07
Появились первые изображения драконов из спин-оффа "Игры престолов" 08:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
7 декабря: круглый стол "Культура и культурные индустрии в РФ - 2020"
7 декабря: круглый стол "Культура и культурные индустрии в РФ - 2020"
Московский клуб опечатали из-за ковидных нарушений на концерте "Кипелова"
Московский клуб опечатали из-за ковидных нарушений на концерте "Кипелова"
06.12.2020 14:20
Рубрика: Происшествия

На Кубани при пожаре в частном доме погибли хозяин и гости

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В станице Старонижестеблиевской Красноармейского района Кубани накануне поздно вечером вспыхнул пожар в частном доме. В результате возгорания погибли трое мужчин, еще одного удалось спасти. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Краснодарскому краю.

Фото: МЧС России/ТАСС
Названа причина пожара на складе пиротехники в Ростове

Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, огонь вспыхнул в доме на улице Кольцова незадолго до полуночи около 23.11. Прибывшие к месту происшествия первые подразделения спасателей установили, что пожар охватил бесхозное строение на площади 30 квадратных метров. В 23.35 пламя полностью потушили, однако в помещении были обнаружены трое погибших.

По данным следователей, среди погибших оказался 56-летний хозяин дома и двое его гостей. Еще одного 49-летнего мужчину спасли соседи, которые заметили пожар и оперативно вызвали спасателей. Предварительной причиной бедствия стало неосторожное обращение с огнем при курении

- Сейчас следователь проводит проверку, устанавливает все обстоятельства произошедшего, в том числе точные причины и очаг возгорания. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы, - уточнили в пресс-службе СК.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

В вузах увеличится число бюджетных мест на медицинских и IT-направлениях
ФССП: Более 4 млн россиян не могут выехать за границу из-за долгов
Захарова прокомментировала призыв США к ЕС по "Северному потоку-2"
Более 60 человек задержаны в ходе акции протеста в Париже
"Чанъэ-5" состыковался с орбитальным модулем и передал образцы грунта Луны
ВС признал право продавцов отказывать в обслуживании клиентам без масок
Видео
Видео
Любитель бега чудом увернулся от летящей на него машины