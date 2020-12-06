Названа причина пожара на складе пиротехники в Ростове

Причиной пожара на складе пиротехники в Ростове-на-Дону, по предварительным данным, стала перегрузка электропроводки, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.

Прокуратура региона уже начала проверку, насколько в данной организации соблюдались правила противопожарной безопасности. В том числе надзорные органы проверят чиновников, ответственных за контроль. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования, говорят в ведомстве.

Стоит добавить, что из-за пожара спасатели были вынуждены оцепить весь район, и сейчас в этой части города отмечаются десятибалльные пробки. Въезд в город со стороны Новочеркасска затруднен. На месте работают сотрудники ГИБДД, они просят водителей воздержаться от поездок по этому направлению или искать альтернативные маршруты.

По последним данным, огонь распространился на четыре тысячи квадратных метров строений. На нескольких участках огонь удалось потушить. В ликвидации пожара задействовано 317 человек и свыше 110 единиц техники.