Парк "Краснодар" к Новому году украсили электрическими лотосами

В столице Кубани в уникальном архитектурно-ландшафтном парке "Краснодар" на днях заработали новые арт-объекты, погружая посетителей в атмосферу зимней сказки. В зонах появились светящиеся лотосы, террасы шалфея и трехметровые одуванчики. Первые снимки инсталляций в соцсетях вызвали столько откликов, что в эти выходные многие горожане решились на вечерний променад, несмотря на холод и пронизывающий ветер.

Инсталляции зажигаются с наступлением темных сумерек - в 17 часов вечера. Если начать прогулку от билетных касс, то первым делом попадаешь на фонтан-каток с водопадом в центре (более 2 тысяч квадратных метров). Над гладью бассейна с водой холодно светятся лотосы. А за стеной водопада можно увидеть еще один новый объект - барельеф "Искусственная среда", созданный краснодарскими художниками Recycle Group. По задумке авторов, многофигурная композиция заключает вопрос зрителю: как объяснить искусственному разуму, что такое игра, и возможно ли это вообще? В поисках ответа персонажи на стене кропотливо собирают знания, загружают их на серверы и вступают в общение с машиною. Причем, все макеты вылеплены с живых людей, так что игра становится... реальностью.

Еще одна ночная достопримечательность - аллея искусственного шалфея, светящаяся ярким сиреневым светом. Нескольких десятков тысяч кустов "горят" на площади более трех тысяч квадратных метров. И в ближайшие дни в зоне музыкального лабиринта оживут огромные одуванчики.

- Творческая команда во главе с архитектором постаралась в новогоднем убранстве сделать южный акцент, включив в пространство, к примеру, те же одуванчики, которые будут "вырастать" прямо из-под земли и нависать над деревянными шезлонгами, - рассказали в пресс-службе парка "Краснодар". - Преобладающие цвета - холодный серый, голубой, фиолетовый и красный. Многие люди в соцсетях делятся впечатлениями, сравнивая увиденное с огромным садом Аватара. И что любопытно, эти футуристические образы действительно в какой-то степени повлияли на создание зимней сказки в нашем парке.

В прочем, в парке можно встретить по-настоящему редкие экзотические деревья, укрытые от морозов специальными куполами. Например, сейчас здесь цветет фантастическое бутылочное дерево из Южной Америки - хоризия. От ветра и холода также защищены фиалковые деревья жакаранды, зацветающие в середине весны пурпуром, и делоникс королевский, который входит в пятерку самых красивых на планете.

Кстати

В прошлом году члены жюри премии International Large Urban Parks Awards назвали парк "Краснодар" лучшим проектом, возникшим на постсоветском пространстве за последние десятилетия. Территория парка состоит из 30 различных зон, среди которых летний амфитеатр, террасированный сад с сухим и мокрым водоемом, фонтан-каток, скалодром, открытая комплексная спортплощадка.