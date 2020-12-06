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06.12.2020 11:43
Рубрика: Происшествия

Теплоход сел на мель в Астраханской области

Текст: Александр Гавриленко

Теплоход "Омский-111" с грузом зерна сел на мель в северной части Каспийского моря, на 158-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала.

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Корабль приписан к порту Владивосток, сегодняшним утром он совершал маршрут из Астрахани в порт иранский Амирабад. Ледокол "Капитан Чечкин" уже начал операцию по снятию его с мели. Движение судов в районе проведения работ временно остановлено.

Экипаж из 12 человек в полном порядке, запаса еды у них на две недели, а сотрудники местного Морского спасательно-координационного центра и администрация морского порта "Астрахань" оказывают им всю необходимую помощь. ЧП не опасно для окружающей среды: корпус остался целым, загрязнений акватории не зафиксировано, сообщили в МЧС по Астраханской области.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область

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