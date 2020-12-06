Теплоход сел на мель в Астраханской области

Теплоход "Омский-111" с грузом зерна сел на мель в северной части Каспийского моря, на 158-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала.

Корабль приписан к порту Владивосток, сегодняшним утром он совершал маршрут из Астрахани в порт иранский Амирабад. Ледокол "Капитан Чечкин" уже начал операцию по снятию его с мели. Движение судов в районе проведения работ временно остановлено.

Экипаж из 12 человек в полном порядке, запаса еды у них на две недели, а сотрудники местного Морского спасательно-координационного центра и администрация морского порта "Астрахань" оказывают им всю необходимую помощь. ЧП не опасно для окружающей среды: корпус остался целым, загрязнений акватории не зафиксировано, сообщили в МЧС по Астраханской области.