В Краснодаре в ДТП с участием такси погиб 14-летний подросток

В краевой столице накануне вечером произошла жесткая авария с участием легкового автомобиля и такси. По информации пресс-службы УМВД по городу Краснодара, в результате столкновения погиб 14-летний подросток, еще одну пассажирку госпитализировали.

Происшествие случилось около 17.40 вечера - 36-летний водитель KIA, двигаясь по улице Новороссийской в сторону улицы Симферопольской, при развороте нарушил очередность проезда и столкнулся с Lada Largus службы такси, ехавшего навстречу.

- В результате удара погиб 14-летний пассажир KIA. Также пострадала пассажирка автомобиля Lada, ее доставили в больницу с переломами обеих ног, - сообщил корреспонденту "РГ" официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко. - Виновник ДТП по внешним признакам находился за рулем трезвым. Сейчас полицейские проводят проверку по данному факту, выясняют все обстоятельства случившегося.