В Ростове-на-Дону загорелся крупный склад с пиротехникой

На рынке "Классик" в Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой. Сообщение о ЧП на улице Малое Зеленое Кольцо поступило спасателям в 6.30 утра. По последним данным, горит примерно половина двухэтажного павильона площадью 3,2 тысячи квадратных метров.

Проблема усугубляется тем, что от огня начали взрываться петарды и фейерверки. Пожарным приходится работать в весьма опасных условиях. В семь утра пожару присвоили четвертый ранг. На месте работают 134 человека, 44 единицы техники, в том числе 84 сотрудника МЧС.

Информации о пострадавших пока нет. После того, как огонь ликвидируют, эксперты и правоохранительные органы должны будут установить причину пожара. Наиболее вероятная - замыкание проводки. Однако пока нельзя исключать никакую версию, в том числе умышленный поджог.