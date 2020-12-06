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06.12.2020 20:43
Рубрика: Общество

Россиянам рассказали о погоде на Новый год

Текст: Ольга Игнатова
Центр погоды "Фобос" спрогнозировал, какой будет погода в новогоднюю ночь.
Фото: Андрей Сорокин/РИА Новости Фото: Андрей Сорокин/РИА Новости
Фото: Андрей Сорокин/РИА Новости

После антициклональной погоды, которая будет господствовать в первой половине декабря в центре европейской территории, начнется потепление.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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"Во второй половине декабря морозный антициклон будет вынужден потесниться. И на севере европейской России, в центре страны, Приморье и тихоокеанском побережье под влиянием циклонов погода будет теплее обычной", - отмечается на сайте "Метеовести" центра погоды "Фобос". А в холоде окажутся юг Русской равнины, Урала, Сибири и большая часть Дальнего Востока.

Так, в Хабаровске середина месяца еще будет сравнительно теплой. Но затем в регион станут поступать более холодные воздушные массы. Морозно будет и в первые дни нового 2021 года.

Жителям Сибири также придется запастись теплыми вещами для встречи Нового года: средняя температура там может оказаться более чем на 5 градусов ниже нормы.

В центральной России со второй половины декабря начнется период неустойчивой погоды. Похолодания будут быстро сменяться волнами тепла, одна из которых как раз ожидается под Новый год. Так что не исключено, что москвичам снова придется отмечать праздник под зонтиками, как было в последние годы.

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