Россияне выбрали актеров десятилетия

Конец года - время рейтингов и подведения итогов. Свой список лучших актеров и актрис десятилетия составил SuperJob, опросив несколько тысяч человек по всей России. И россияне сделали свой выбор: лучшими актерами стали Константин Хабенский и Александр Петров, а среди актрис - Светлана Ходченкова.

Первое место поделили Константин Хабенский и Александр Петров. Лишь немного от лидеров отстали Сергей Безруков и Данила Козловский, дружно занявшие второе место. И если заслуги Безрукова в российском кинематографе отмечают и мужчины, и женщины, то за Козловского чаще голосовали дамы. Замыкает тройку лидеров Владимир Машков.

Актрисой десятилетия стала Светлана Ходченкова, набравшая большая всего голосов, благодаря в основном благодарным зрительницам. В топ также вошли Чулпан Хаматова и Екатерина Климова с Елизаветой Боярской, поделившие третью строчку.

Среди зарубежных кинозвезд рейтинг возглавили Леонардо Ди Каприо и Джонни Депп, с заметным перевесом обогнавшие Роберта Дауни-младшего и Бреда Питта.

Анджелина Джоли стала единоличным лидером топа зарубежных див. Лишь слегка приблизиться к ней удалось Джулии Робертс, Кристен Стюарт и Скарлетт Йоханссон.

"Судя по результатам исследования, кинематографу не хватает харизматичных актрис: россияне испытывали меньше затруднений с определением выдающихся отечественных и зарубежных актеров, а вот в отношении актрис чаще отмечали, что не знают женщин, достойных олицетворять 2010-2020 гг. в кинематографе", - подвели итог исследователи.