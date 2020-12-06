Россияне выбрали актеров десятилетия

Первое место поделили Константин Хабенский и Александр Петров. Лишь немного от лидеров отстали Сергей Безруков и Данила Козловский, дружно занявшие второе место. И если заслуги Безрукова в российском кинематографе отмечают и мужчины, и женщины, то за Козловского чаще голосовали дамы. Замыкает тройку лидеров Владимир Машков.
Актрисой десятилетия стала Светлана Ходченкова, набравшая большая всего голосов, благодаря в основном благодарным зрительницам. В топ также вошли Чулпан Хаматова и Екатерина Климова с Елизаветой Боярской, поделившие третью строчку.
Среди зарубежных кинозвезд рейтинг возглавили Леонардо Ди Каприо и Джонни Депп, с заметным перевесом обогнавшие Роберта Дауни-младшего и Бреда Питта.
Анджелина Джоли стала единоличным лидером топа зарубежных див. Лишь слегка приблизиться к ней удалось Джулии Робертс, Кристен Стюарт и Скарлетт Йоханссон.
"Судя по результатам исследования, кинематографу не хватает харизматичных актрис: россияне испытывали меньше затруднений с определением выдающихся отечественных и зарубежных актеров, а вот в отношении актрис чаще отмечали, что не знают женщин, достойных олицетворять 2010-2020 гг. в кинематографе", - подвели итог исследователи.