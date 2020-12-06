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06.12.2020 20:45
Рубрика: Экономика

Разговор на равных

Российский фармфорум обсудил острые вопросы лекарственного рынка
Текст: Федор Андреев
Российская газета - Спецвыпуск № 275(8329)
Впервые одно из главных ежегодных событий в фарминдустрии - Российский фармфорум, организованный Институтом Адама Смита, в этом году прошел в онлайн-формате.
Грамотная консультация провизоров в аптеках помогла многим избежать заражения COVID-19. Фото: РИА Новости www.ria.ru Грамотная консультация провизоров в аптеках помогла многим избежать заражения COVID-19. Фото: РИА Новости www.ria.ru
Грамотная консультация провизоров в аптеках помогла многим избежать заражения COVID-19. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Представители органов государственной власти, топ-менеджеры международных и российских фармкомпаний, отраслевых ассоциаций, эксперты фармрынка обсудили самые острые темы года.

Фото: Сергей Михеев
Пандемия стала экзаменом для фармкомпаний, разрабатывающих прививки

Первый день конференции открылся сессией "Из 2020 в 2030: модернизация систем здравоохранения и лекарственного обеспечения в России". Участники обсудили реализацию программы "Фарма-2020" и перспективы, намеченные в стратегии "Фарма-2030".

Одной из самых острых оказалась сессия "Трансформация программы льготного лекарственного обеспечения и рынок госзакупок". Выступавшие представители фармкомпаний приветствовали решение президента России о создании специального фонда для финансирования лечения орфанных пациентов.

- Однако многие отмечали, что при решении вопроса о включении инновационных лекарств в перечень ЖНВЛП от компаний требуют снижения цен на них на 40-50 процентов по сравнению с ценами на мировом рынке, - отметил модератор сессии, руководитель Экспертного центра Института госзакупок Александр Евсташенков. - Но принять такое решение самостоятельно представительства компаний в России не могут, а для его согласования со штаб-квартирой срок слишком короткий. В результате эффективные препараты в перечень не попадают.

В дискуссии о пандемии одна из сессий была посвящена проблеме ответственного самолечения. Осенний дефицит лекарств в аптеках отчасти был связан с тем, что население кинулось скупать все препараты, опасаясь перебоев с их поставками.

Рукотворный "идеальный шторм" на фармрынке пошел не на пользу пациентам

- Ответственное самолечение - это мировой тренд, - подчеркнула модератор сессии, исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций Лилия Титова. - В период пандемии это важно, потому что исключает часть визитов в поликлиники, снижает нагрузку на врачей. Но здесь возрастает роль фармконсультирования в аптеках и правильного поведения самих пациентов.

Фото: Пресс-служба компании "Санофи"
Пандемия стала катализатором для развития регулирования фармрынка

Выступавшие критиковали ряд последних регуляторных решений. Так, председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев отметил, что одновременное введение маркировки лекарств, изменений в ценообразовании на лекарства, расширение преференций для отечественных производителей и других мер - дезориентировало рынок. По сути, это был рукотворный "идеальный шторм", который пошел не на пользу пациентам.

Многие говорили о реальных проблемах, но часть выступавших использовала трибуну форума лишь для отчета о достижениях своих компаний, о том, как увеличивать маржинальность и мотивацию врачей закупать больше их препаратов, отмечает директор Института экономики здравоохранения Лариса Попович. Это не способствует конструктивному диалогу бизнеса с обществом.

Экономика Отрасли Фарминдустрия

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