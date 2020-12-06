Российский фармфорум обсудил острые вопросы лекарственного рынка

Впервые одно из главных ежегодных событий в фарминдустрии - Российский фармфорум, организованный Институтом Адама Смита, в этом году прошел в онлайн-формате.

Представители органов государственной власти, топ-менеджеры международных и российских фармкомпаний, отраслевых ассоциаций, эксперты фармрынка обсудили самые острые темы года.

Первый день конференции открылся сессией "Из 2020 в 2030: модернизация систем здравоохранения и лекарственного обеспечения в России". Участники обсудили реализацию программы "Фарма-2020" и перспективы, намеченные в стратегии "Фарма-2030".

Одной из самых острых оказалась сессия "Трансформация программы льготного лекарственного обеспечения и рынок госзакупок". Выступавшие представители фармкомпаний приветствовали решение президента России о создании специального фонда для финансирования лечения орфанных пациентов.

- Однако многие отмечали, что при решении вопроса о включении инновационных лекарств в перечень ЖНВЛП от компаний требуют снижения цен на них на 40-50 процентов по сравнению с ценами на мировом рынке, - отметил модератор сессии, руководитель Экспертного центра Института госзакупок Александр Евсташенков. - Но принять такое решение самостоятельно представительства компаний в России не могут, а для его согласования со штаб-квартирой срок слишком короткий. В результате эффективные препараты в перечень не попадают.

В дискуссии о пандемии одна из сессий была посвящена проблеме ответственного самолечения. Осенний дефицит лекарств в аптеках отчасти был связан с тем, что население кинулось скупать все препараты, опасаясь перебоев с их поставками.

Рукотворный "идеальный шторм" на фармрынке пошел не на пользу пациентам

- Ответственное самолечение - это мировой тренд, - подчеркнула модератор сессии, исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций Лилия Титова. - В период пандемии это важно, потому что исключает часть визитов в поликлиники, снижает нагрузку на врачей. Но здесь возрастает роль фармконсультирования в аптеках и правильного поведения самих пациентов.

Выступавшие критиковали ряд последних регуляторных решений. Так, председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев отметил, что одновременное введение маркировки лекарств, изменений в ценообразовании на лекарства, расширение преференций для отечественных производителей и других мер - дезориентировало рынок. По сути, это был рукотворный "идеальный шторм", который пошел не на пользу пациентам.

Многие говорили о реальных проблемах, но часть выступавших использовала трибуну форума лишь для отчета о достижениях своих компаний, о том, как увеличивать маржинальность и мотивацию врачей закупать больше их препаратов, отмечает директор Института экономики здравоохранения Лариса Попович. Это не способствует конструктивному диалогу бизнеса с обществом.