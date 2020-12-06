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06.12.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Рубль вернется к летним показателям в ближайшие недели

Текст: Георгий Панин
Рубль продолжает удивлять скептиков, все дальше и дальше отдаляясь от достигнутых в ноябре годовых минимумов. Политическая пересменка в США, которая продлится до 20 января, и отсутствие большинства у демократов в Сенате убрали чрезмерный фокус участников рынка на угрозе расширения санкций.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", каких высот рубль может добиться дальше:

Фото: Алексей Андронов/ТАСС
Параметры сделки о сокращении добычи нефти на 2021 год согласованы

- Успехи в разработке вакцин c перспективой скорой вакцинации развернули потоки капиталов на рынки развивающихся стран. Относительно большие потери рубля на фоне конкурентов на горизонте предыдущих трех месяцев создали дополнительные предпосылки для изменений негативной динамики.

Ключевую роль, по словам эксперта, сыграли высокие цены на нефть, которые на фоне действий ОПЕК+, восстановления спроса в Азии и роста аппетитов к риску вышли на новые максимумы с начала пандемии. К концу минувшей недели баррель нефти стоил свыше 3600 рублей, в то время как в бюджете заложены 2800 рублей.

При текущей позитивной внешней конъюнктуре рубль обречен на "автоматическое" укрепление, нужно лишь следить за теми факторами, которые могут ее изменить. Технически в декабре курс доллара может опуститься до 72-73 рублей (примерный курс конца июля 2020 года), курс евро - до 88-89 рублей (курс начала сентября 2020 года).

Решение ОПЕК+ отказаться от запланированного повышения добычи на 1,9 млн барр/сутки и вместо этого ограничиться повышением на 500 тыс. барр/сутки с января с ежемесячным пересмотром его темпов нивелировало один из рисков для рубля.

Отчет по американскому рынку труда, вышедший в пятницу, удовлетворил рынок не по всем критериям, однако сыграл роль стимула для законодателей, которые с большим рвением будут готовы найти компромисс в вопросе принятия нового пакета стимулов (сейчас обсуждается цифра в $908 млрд). Шансы на его принятие в свете дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации в США высоки.

Фото: iStock
Средний чек по операциям с валютой в ноябре вырос на 9%

До реализации этого события инвесторы, вероятно, воздержатся от продаж рисковых активов, несмотря на устрашающие сигналы формирования пузыря. Дополнительными триггерами для смены рыночных циклов может стать одобрение регулятором США на использование вакцин от Moderna и Pfizer/BionTech (это может середина декабря), а также заседание ФРС 15-16 декабря. Пока же у рубля есть шансы и дальше отыгрывать потери июля-октября.

На грядущей неделе до среды-четверга, когда выйдут данные по ВВП США и динамике потребительских цен, на рынке не стоит ожидать значимых перемен. Напротив, ожидаемый хэппи-энд в переговорах по Brexit на выходных может создать еще большее предпраздничное настроение.

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