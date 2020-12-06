Сколько банков в ближайшее время могут закрыться навсегда

В следующем году покинуть финансовый рынок в той или иной форме могут максимум три десятка банков, следует из подсчетов рейтингового агентства НКР для "Российской газеты". Это не обязательно может быть отзыв лицензии Банком России - эпоха массового ухода кредитных организаций с рынка таким способом уже завершена. Речь, скорее, о банках, которые сдались в конкурентной борьбе или чьи владельцы хотят избавиться от такого актива

Активная расчистка банковского сектора от сомнительных игроков началась в 2013 году, когда Банк России возглавила Эльвира Набиуллина. По данным ЦБ, на 1 января 2013 года в стране работали 956 банков. 1 ноября 2020 года - 372 банка. За семь лет их количество снизилось почти на 600, при том, что с 2000 по 2012 год регулятор отозвал 416 банковских лицензий.

Банки лишались лицензий в последние годы в основном из-за нарушения "антиотмывочного" закона, высокорискованной кредитной политики, низкого качества активов, а также относительно редко - из-за падения уровня собственных средств ниже критической отметки.

При этом еще с 2004 года в России было создано Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Почти за 17 лет его работы 4,2 млн вкладчиков получили страховое возмещение в размере 1,99 трлн рублей. Сначала страхуемый объем всех счетов и вкладов физлица в банке, который ЦБ лишил лицензии, составлял 100 тысяч рублей, со 2 октября 2008 года по 29 декабря 2014 года - 700 тысяч рублей, с 29 декабря 2014 года по настоящее время - 1,4 млн рублей.

В конце октября 2020 года Набиуллина заявила о том, что расчистка банковского сектора завершилась. "Основной этап расчистки практически завершен, сейчас идет уже настройка", - рассказала она в интервью телеканалу "Россия 24". Набиуллина подчеркнула, что и в "нормальной" ситуации происходят отзывы лицензий, в том числе с рынка уходят и сами банки. "Мы очень близки к этим нормальным темпам", - добавила глава ЦБ.

Основной этап расчистки банковского сектора от сомнительных игроков уже завершен, сейчас идет настройка, отмечают в Центробанке

В прошлую пятницу банковские ряды снова поредели. Регулятор лишил лицензии Евроазиатский инвестиционный банк, занимавший 312 место в системе по величине активов. По данным ЦБ, банк нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты самого ЦБ. В тот же день по решению собрания акционеров добровольно сдал свою лицензию Дом-банк (384 место по величине активов). Оба банка входили в систему страхования вкладов, выплаты возмещений, согласно информации на сайте АСВ, начнутся не позднее 18 декабря.

"Мы ожидаем до 30 отозванных и добровольно сданных лицензий в 2021 году суммарно. Большая доля придется на принудительный отзыв, хотя добровольная сдача лицензий, в том числе в результате единичных сделок слияния и поглощения, также будет иметь место", - рассказал "Российской газете" старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.

Он соглашается, что основная часть расчистки банковской системы от откровенно недееспособных или "схемных" банков действительно завершена и сейчас идет процесс органического ухода из банковской системы теряющих свои конкурентные позиции игроков или банков, акционеры которых не видят перспектив в развитии банковского бизнеса.

Заметно сократившаяся за последнее время частота отзывов лицензий может быть связана и с пандемией. "Мы не ожидаем существенного всплеска отзывов лицензий сразу после завершения пандемии и отмены всех регуляторных послаблений, поскольку на выявление накопившихся за период кризиса проблемных кредитов, на их дорезервирование и на возникновение претензий со стороны Банка России к конкретным игрокам рынка потребуется время", - подчеркивает Проклов. Скорее, речь идет о том, что кредитные риски в целом по банковской системе вырастут, но насколько серьезно это скажется на деятельности конкретных банков, пока сказать сложно, отмечает аналитик.

По расчетам рейтингового агентства "Эксперт РА", на горизонте четырех кварталов (с октября 2020 года) в зоне риска отзыва лицензии могут находиться до 35 банков. Рентабельность всего банковского сектора снижается, а убыточными последний год являются четверть банков, отмечают в агентстве.