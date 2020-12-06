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06.12.2020 23:39
Рубрика: Власть

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Талия Хабриева: Основной Закон повысил социальные гарантии человека
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 275(8329)
Директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Талия Хабриева особо обратила внимание, что благодаря недавним изменениям в Конституции Основной Закон страны стал "человекоцентричным", то есть направленным на человека.

Заявление прозвучало в ходе X Международного конгресса "Конституционные изменения в России и в современном мире: диалектика универсального и национального", организованного Институтом законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ совместно с Европейской комиссией за демократию через право (Венецианской комиссией Совета Европы). Форум прошел в режиме онлайн.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Одобрены законы о верховенстве Конституции на территории России

Более 500 экспертов, в том числе из Франции, Исландии, Италии, Норвегии, Чехии, США, Китая и других стран, проанализировали новые нормы российский Конституции и готовящиеся инициативы..

"Строго говоря, реформа еще не завершена", - сказала Талия Хабриева. Сейчас идет масштабная работа над поправками в различные законы в развитие новых принципов.

По словам Талии Хабриевой, Конституция наполнилась новыми гарантиями социальных прав граждан и даже, по сути, новыми правами. Например: право на доступную и качественную медицинскую помощь, право на сохранение и укрепление общественного здоровья, на ведение здорового образа жизни и другие.

"Основной Закон стал человекоцентричным и расширил свое социально-ценностное содержание, - говорит Талия Хабриева. - В настоящее время активно принимается законодательство в унисон с обновленной Конституцией, причем на всех уровнях - на федеральном уровне и на уровне субъектов. Как сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации и официальный представитель президента России при рассмотрении палатами Федерального Собрания законопроектов, разработанных во исполнение изменений в Основной Закон, могу сказать, что ранее мы предполагали (и информировали об этом главу государства), что конституционные поправки потребуют изменения порядка 100 федеральных законов. Однако уже сейчас ясно, что их будет больше".

В Основном Законе появились новые права, например, право на доступную медпомощь

Эксперты, выступавшие в ходе конгресса, подчеркнули, что новые нормы Конституции не отменяют все международные обязательства нашей страны. Россия по-прежнему будет соблюдать положения международных конвенций, к которым присоединилась. Однако новые конституционные нормы ввели механизмы, позволяющие защищать базовые ценности. По словам экспертов, споры часто возникают по поводу трактования тех или иных норм и часто носят скорее научный характер.

"Внесенные изменения позволяют Российской Федерации, с одной стороны, добросовестно выполнять принятые международные обязательства, а с другой - обеспечить верховенство Конституции в правовой системе России и защиту прав и свобод человека и гражданина", - подчеркнули правоведы.

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Власть Право Поправки в Конституцию РФ

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