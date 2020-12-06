Трамп заявил сторонникам о победе на выборах

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет ждать следующих выборов, чтобы вернуть себе кресло главы государства, дав понять, что уверен в своей победе. "Мы выигрываем эти выборы", - сказал он, выступая перед сторонниками в Джорджии.

"Мы собираемся вернуть Белый дом, мы выиграем его снова. Мы также собираемся вернуть республиканцам контроль над Палатой представителей", - цитирует Трампа ТАСС. Американский лидер снова обвинил демократов в фальсификациях, заявив о сотнях тысяч незаконных голосов в штатах.

Хозяин Белого дома также призвал власти Джорджии созвать местное законодательное собрание для обсуждения итогов выборов. Трамп утверждает, что "легко и быстро" выиграет голоса выборщиков в этом штате, если проверить подписи избирателей на присланных по почте бюллетенях, пишет РИА Новости.

Напомним, в США третьего ноября состоялись президентские выборы, на которых соперником действующего президента был демократ Джо Байден. Дональд Трамп не признает предварительных итогов. Он не раз выступал с заявлениями о масштабных подтасовках и фальсификации.