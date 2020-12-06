В Австралии обнаружена капсула с образцами грунта с астероида Рюгу

Специалисты обнаружили точное местоположение капсулы с образцами грунта, взятого японским космическим зондом "Хаябуса-2" с поверхности астероида Рюгу. Она приземлилась на территории запретной зоны Вумера на юге Австралии.

Поиски велись с помощью вертолета. "В результате капсула была обнаружена в 04:47 шестого декабря", - цитирует ТАСС сообщение с сайта Японского агентства аэрокосмических исследований. Планируется, что в воскресенье утром начнутся работы по сбору и транспортировке капсулы, которая будет направлена в Японию.

"Хаябуса-2" сбросил образцы на Землю в субботу. На высоте около 10 тысяч метров капсула раскрыла прикрепленный к ней парашют, а также начала транслировать сигнал со своего передатчика. Это помогло специалистам точно установить местонахождение контейнера. Диаметр астероида Рюгу, который пересекает орбиты Земли и Марса, составляет около 900 метров. Он относится к классу C - самому распространенному из ныне изученных.

"Хаябуса-2" был запущен к Рюгу в декабре 2014 года. За время нахождения в районе астероида с июня 2018 по ноябрь 2019 года японский зонд совершил две успешные посадки на его поверхность. Интересно, что для аппарата "Хаябуса-2" миссия не закончилась. После сброса капсулы зонд направится к еще одному небольшому астероиду под названием 1998KY26, который планируется достигнуть примерно через десять лет.