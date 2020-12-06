В Иране подтвердили использование спутника при убийстве ученого-ядерщика

Расследование совершенного на прошлой неделе убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде подтвердило, что в нападении на ученого действительно использовалось дистанционно управляемое стрелковое оружие. Как сообщает ТАСС, об этом в воскресенье заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Рамазан Шариф.

"Для убийства Фахризаде использовались современные электронные средства со спутниковым управлением", - сказал Шариф. По его словам, "израильтяне хорошо понимают, что их действия не останутся без ответа".

Напомним, что курировавший ядерную программу Исламской республики по линии министерства обороны Ирана Фахризаде был убит 27 ноября в окрестностях Тегерана. Машина ученого была обстреляна из пикапа, который позже был взорван. По сообщениям СМИ, в преддверии атаки другой взрыв произошел на электроподстанции, что привело к отключению электричества в районе ЧП и выходу из строя всех камер видеонаблюдения. Это обстоятельство существенно затруднило расследование инцидента.

Мохсен Фахризаде стал пятым по счету иранским ученым-ядерщиком, ликвидированным за последние годы в результате терактов. До сих пор ответственность за эти нападения никто на себя не взял. В Тегеране уверены, что за атаками стоят спецслужбы Израиля, в частности разведка еврейского государства "Моссад".

Как сообщает израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на сына Фахрихаде, охрана ученого отговаривала его от злополучной поездки. "Мой отец отказался, поскольку у него была важная встреча и он должен был прочитать лекцию студентам", - сказал родственник убитого.

В России, ЕС и ряде других стран осудили убийство Мохсена Фахризаде, призвав все стороны к сдержанности.