В Южной Корее из-за коронавируса закрываются кафе

Неэффективность введенных недавно мер по борьбе с COVID-19 заставила власти Республики Корея (РК) пойти на дальнейшее ужесточение политики социального дистанцирования.

В столичном регионе вводится предпоследний по жесткости уровень мер, а по всей стране также начнут действовать дополнительные ограничения. Одно из наиболее заметных для обычной жизни новшеств - прекращение на всей территории РК работы в обычном режиме кофеен, которые пользуются большой популярностью среди населения.

Если смотреть на цифры статистики, то положению Южной Кореи в плане ситуации с коронавирусом должно завидовать большинство других государств. В стране с населением более 50 миллионов человек в сутки регистрируется менее тысячи новых зараженных COVID-19, а летальность составляет менее полутора процентов и продолжает падать. Однако у правительства РК иное мнение. Власти страны до сих пор никогда не вводили в Корее тотального локдауна и не хотят испытывать терпение населения подобными ограничениями, а потому предпочитают действовать на опережение.

Как заявил сегодня премьер-министр РК Чон Се Гюн, под председательством которого прошло заседание центра по борьбе с коронавирусом, "ситуация оценивается нами как крайне серьезная и требующая принятия экстренных мер".

По итогам заседания было принято решение ввести через два дня в столичном регионе, где проживает около половины населения Южной Кореи, предпоследний по жесткости уровень мер социального дистанцирования - "уровень 2,5".

Совсем недавно в Сеуле, а также входящих в состав столичного региона провинции Кёнги и городе Инчхоне, уже были введены меры уровня 2,0, но, как признали специалисты и чиновники, они не принесли ожидаемого эффекта, а потому решено пойти на дальнейшее ужесточение.

В последние дни в Южной Корее ежедневно фиксируется более 500 новых случаев заражения COVID-19, а сегодня число заболевших составило 631. При этом более двух третей инфицированных сконцентрировано именно в столичном регионе. Как отмечают эксперты, с ноября в стране пошла третья волна коронавируса, когда число новых зараженных стало заметно расти.

Меры "уровня 2,5" означают, что отныне запрещается проведение любых собраний с участием 50 и более человек. Прекращают работу основные развлекательные заведения и большинство крытых спортивных комплексов. Обучение в школах и вузах будет осуществляться только при условии личного посещения не более 30 процентов учащихся. Все спортивные состязания вновь будут проводиться без зрителей.

Кроме того, еще больше будет сокращено движение общественного транспорта. Все делается для того, чтобы побудить людей оставаться дома и не собираться - рестораны, кинотеатры и прочие заведения будут работать только до 9 часов вечера. Для компаний и организаций рекомендовано введение формата удаленной работы для большинства персонала с личным нахождением на месте не более 30 процентов сотрудников.

Так как новые зараженные COVID-19 регистрируются не только в столичном, но и иных регионах, то и по всей стране повышается уровень социального дистанцирования.

В практическом плане это означает работу ресторанов только до 9 часов вечера, а кафе и булочных - только в формате "на вынос" вне зависимости от времени суток.

Согласно информации, распространенной власти РК, новые меры вступают в силу совсем скоро - со вторника 8 декабря и продлятся как минимум до 28 декабря, после чего будет приниматься новое решение об уровне мер дистанцирования, исходя из текущей ситуации.

Отметим, что на 6 декабря в Южной Корее за прошедшие сутки был зафиксирован 631 новый зараженный COVID-19, из которых 470 человек пришлось на столичный регион. За то же время выздоровело 211, а умерло пять человек. Доля выздоровевших теперь составляет 78,33 процента, а летальность - 1,45 процента.