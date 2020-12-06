В нашей стране предложено ввести уголовную ответственность за неисполнение решения суда о передаче ребенка родителю, с которым тот должен жить.

Сегодня разводящиеся родители, которые не могут поделить общих детей, идут в суд. Но его решение часто устраивает лишь одну сторону. Вторая сторона остается недовольной и поступает так, как считает нужным - ребенка не отдает. Или если ребенок уже живет с тем, кому его "присудили", его банально крадут. С каждым годом таких случаев становится все больше, и одна из причин этого - родитель, который прячет ребенка, за это фактически не отвечает.

Полиция на такую "родственную" кражу не реагирует. Не чужой же украл ребенка, а отец. Значит, опасности для ребенка особой нет. Прикрываясь фразой, что это "гражданско-правовые отношения", полиция отправляет пострадавшего родителя в суд. Пристав, исполняющий решение суда, такого родителя может наказать небольшим штрафом. Если, конечно, пристав его найдет.

"Российская газета" так же, как и другие СМИ, не раз рассказывала про такие эпопеи. Детей прячут, бесконечно перевозят из одного региона в другой. О том, как это скажется на самом ребенке, если второй родитель и думает, то в последнюю очередь. Если законопроект станет законом, то за подобное придется не только платить, но и отправиться в места с казенной едой и одеждой.

Министерство юстиции разработало законопроект, который по-разному воспримет общество - кто-то обрадуется, кто-то возмутится. Разработчики предлагают более сурово наказывать родителей, которые не согласны с решением суда о передаче ребенка на проживание другому родителю и его не выполняют.

Исполнять решение суда о передаче ребенка на постоянное проживание одному из родителей обязана Федеральная служба судебных приставов. Там подсчитали - в прошлом году они завели почти 900 дел об "отобрании детей". А в этом году окончательных цифр нет, но уже видно, что они будут выше.

По мнению самого министерства, новые поправки будет "способствовать повышению оперативности и качества принудительного исполнения судебных решений, а также мотивации должников к добровольному выполнению требований".

По проекту планируется внести изменения в статью 315 Уголовного кодекса РФ. Там говорится об установлении уголовной ответственности за неисполнение решения суда о передаче ребенка. Документом предлагается наказывать осужденных по этой статье граждан штрафом до 50 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до шести месяцев. Или же обязательные работы на срок до 240 часов либо исправительные - на год. Самой суровой мерой станет арест до трех месяцев или лишение свободы до одного года. Сейчас, если родитель не исполнил требование суда о передаче ребенка, пристав выносит постановление о взыскании с него исполнительского сбора и устанавливает новый срок для исполнения. При повторении этой ситуации судебный пристав составляет протокол об административном правонарушении по статье 17.15 КоАП и дает новый срок на исполнение.

Но это в идеале. В реальности же родитель, который забрал ребенка, не сидит и не ждет пристава. Он оставляет ребенка родственникам или даже посторонним нанятым им людям в другом регионе. Искать, куда увезли сына или дочь, приходится только второму родителю. Это не только нервы, но и большие деньги на частных сыщиков, юристов и адвокатов. Но, как только "след взят", ребенка опять увозят.

Резонанс

Будь новый законопроект уже в действии, возможно, иначе сложилась бы громкая история хоккеиста, защитника сборной России и клуба НХЛ "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева и его экс-супруги Маргариты Готовцевой.

Их личная жизнь стала достоянием общественности в ноябре прошлого года, когда Зайцев ненадолго приехал в Россию. Как позже выяснилось, для того чтобы отобрать двух маленьких дочерей у своей бывшей. Похищение было зафиксировано на видео. С этого момента дети проживали у родителей хоккеиста, несмотря на то что 26 декабря того же года суд определил опекуном девочек именно Готовцеву. Сам Никита уехал обратно в Канаду.

7 июля уже этого года Мосгорсуд отклонил апелляцию хоккеиста на декабрьское решение суда. А 26 ноября бывшая пара решила завершить тяжбу по опеке над детьми миром. "Я впервые за год увидела девочек", - написала Готовцева.