В РПЦ попросили верующих не заниматься самодеятельным изгнанием бесов

Верующим не следует самостоятельно проводить обряды, имеющие отношение к экзорцизму. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил глава отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Иларион.

Он заметил, что в Церкви существует практика, которая называется экзорцизмом, а в просторечье - отчиткой, когда бесноватого человека приводят к священнику, и тот читает специальные молитвы об изгнании бесов. При этом священнослужитель особо отметил, что этот обряд необходимо проводить по определенным правилам.

По словам митрополита Илариона, обряды совершает специально подготовленный священник-экзорцист, получивший на это благословение архиерея. Кроме того, практики так называемой отчитки нельзя проводить над детьми.

Глава отдела внешних церковных связей РПЦ также особо отметил, что не следует путать с беснованием подозрения на наличие у человека возможных психических расстройств.

Вопросы, связанные с "беснованием", всегда следует обсуждать со священниками, всякая же самодеятельность в этом деле совершенно недопустима, заявил митрополит Волоколамский Иларион.

Высказывание митрополита было вызвано вниманием органов опеки и правоохранительных структур Волгоградской области к видео, на котором родители "изгоняли бесов" из своего десятилетнего сына. Свой самодеятельный экзорцизм они объяснили тем, что их сын странно ведет себя в храме. Но при этом настоятельница монастыря, куда приводили ребенка, говорит о другом. По ее словам, это нормальный, здоровый мальчик, готовый идти на контакт, беседовать со священником и исповедоваться. Комментируя этот случай, митрополит оценил его как " вопиющее несоответствие действий этих родителей учению и практике Церкви".