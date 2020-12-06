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06.12.2020 13:41

В Санья открылся международный кинофестиваль

В курортном городе Санья 5 декабря открылся третий Хайнаньский международный кинофестиваль, который совместно организован Медиакорпорацией Китая /China Media Group/ и народным правительством провинции Хайнань, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Шэнь Хайсюн: Нынешний кинофестиваль имеет особое значение для кинематографистов и кинозрителей всего мира. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая. Шэнь Хайсюн: Нынешний кинофестиваль имеет особое значение для кинематографистов и кинозрителей всего мира. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая.
Шэнь Хайсюн: Нынешний кинофестиваль имеет особое значение для кинематографистов и кинозрителей всего мира. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая.

Заместитель министра отдела пропаганды ЦК КПК, генеральный директор Медиакорпорации Китая, председатель организационного комитета кинофестиваля Шэнь Хайсюн и секретарь Хайнаньского провинциального комитета КПК Шэнь Сяомин выступили на торжественной церемонии, после чего генеральный директор Медиакорпорации Китая объявил фестиваль открытым.

Шэнь Сяомин в своем выступлении отметил, что на Хайнане сложились уникальные возможности для развития киноиндустрии. Прежде всего, в этой островной провинции идет реализация политики внешней открытости. Хайнань расположен в районе "золотого туристического пояса", что привлекает сюда лучшие мировые ресурсы, все это способствует созданию благоприятных условий для развития киноиндустрии.

Хайнаньский кинофестиваль становится площадкой для культурного взаимодействия и обмена опытом между Китаем и зарубежными странами. Сейчас Китай ускоренно формирует новую модель развития, в связи с этим провинция Хайнань стремится к более четкому позиционированию в процессе двойной рыночной циркуляции, ориентированной на внутренний и внешний рынок.

В своем выступлении Шэнь Хайсюн сказал, что нынешний кинофестиваль проводится в особое время и имеет особое значение для кинематографистов и кинозрителей всего мира. Проведение Хайнаньского международного кинофестиваля не только демонстрирует быстрое восстановление китайской киноиндустрии, но и дает сигнал надежды, что человечество в конечном итоге преодолеет эпидемию.

В ходе нынешнего кинофестиваля состоится премьера документального фильма в формате четкого разрешения 4K "Китай. 2020 год. Борьба с эпидемией", который подготовила Медиакорпорация Китая. Фильм рассказывает о том, как китайский народ преодолел эпидемию под руководством Компартии и правительства КНР. Глава Медиакорпорации Китая выразил надежду, что фильм вселит уверенность в победе над эпидемией во всем мире.

Справка

Третий Хайнаньский международный кинофестиваль - беспрецедентно масштабное событие в мире киноискусства. В фестивале принимают участие 4376 фильмов из 114 стран и регионов мира. 189 лучших китайских и зарубежных картин покажут в онлайн и офлайн-форматах в таких городах островной провинции, как Хайкоу, Санья, Даньчжоу и Цюнхай.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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