В США ученые спрогнозировали рост числа жертв COVID-19 до 500 тысяч

К апрелю в США число жертв коронавируса может вырасти почти вдвое. Такой прогноз специалистов Института систем измерений и анализа при Университете штата Вашингтон в субботу озвучил телеканал CNBC.

По оценкам ученых, даже в случае одобрения и широкого распространения вакцины, количество летальных исходов к 1 апреля 2021 года увеличится до 539 тысяч. При этом эксперты считают, что пик смертности придется на январь следующего года, когда в среднем за сутки от последствий COVID-19 в США будут умирать более трех тысяч человек, пишет ТАСС.

По словам директора Института систем измерений и анализа Кристофера Мюррейя, вакцинация в 2021 году будет означать возможность возвращения к привычной жизни, "однако впереди еще несколько сложных месяцев". Ученый призвал американцев сохранять бдительность и не отказываться от защитных мер по меньшей мере до апреля, пока не появятся результаты вакцинации.

По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в США зафиксировано свыше 14,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались 281,1 тысячи человек. По этим двум показателям США занимают первое место в мире.