Новости

Названы победители премии "Студент года-2020" 20:31
Бывший советник руководителя Росрыболовства экстрадирован с Кипра в РФ 19:54
В Иране подтвердили использование спутника при убийстве ученого-ядерщика 19:36
Российские биатлонисты провели 27 гонок подряд без медалей на Кубке мира 19:03
"Динамо" обыграло "Арсенал" и поднялось на четвертое место в РПЛ 18:44
В Югре экстренно сел вертолет с восемью пассажирами 17:57
В Стамбуле на берег выбросило десятки тысяч больших медуз 17:43
В московской квартире поймали самца двухцветного кожана 17:37
Водолазкин и Степнова написали рассказы для благотворительной книги "Дом" 17:14
В Москве "скорая помощь" перевернулась после ДТП 17:13
Мужская сборная России стала четвертой в эстафете на этапе КМ по биатлону 16:36
В Подмосковье арестованы участники расстрела семьи 15:40
В Петербурге будут контролировать число и возраст зрителей на концертах 15:28
Главврач Филатовской больницы спрогнозировал сроки окончания пандемии 15:27
МИД РФ: США поощряют реваншизм из-за позиции по Курилам 15:21
Путин примет участие в саммите ЕАЭС на следующей неделе 15:20
Полиция задержала африканца, "клонировавшего" деньги при помощи магии 15:09
Ученые нашли на Алтае две ранее неизвестные пещеры неандертальцев 15:00
В Иркутске школьница упала с моста в Ангару 14:50
Дриусси заявил о желании покинуть "Зенит" 14:36
Кениец Кибивотт Канди установил рекорд мира в полумарафоне 13:59
Главврача больницы Забайкальского края задержали за взятки 13:52
В РПЦ попросили верующих не заниматься самодеятельным изгнанием бесов 13:26
Депутат от Крыма оценил украинскую угрозу отключить Россию от SWIFT 13:11
Возбуждено дело против полицейского, ранившего девочку из травматики 13:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
7 декабря: круглый стол "Культура и культурные индустрии в РФ - 2020"
7 декабря: круглый стол "Культура и культурные индустрии в РФ - 2020"
Смотрите на сайте RG.RU трансляцию презентации книги П. Крашенинникова "История отечественных конституций"
Смотрите на сайте RG.RU трансляцию презентации книги П. Крашенинникова "История отечественных конституций"
06.12.2020 17:43
Рубрика: В мире

В Стамбуле на берег выбросило десятки тысяч больших медуз

Текст: Константин Волков

В стамбульских районах Авджилар и Йешилкёй, расположенных на берегу Мраморного моря, на линию уреза воды выбросило десятки тысяч крупных медуз, сообщает турецкое издание Cumhuriyet.

Фото: iStock
В Турции охотники за сокровищами нашли "саркофаг с Медузой Горгоной"

Медузы, по словам очевидцев, покрыли ковром всю прибрежную линию. Городские службы в спешном порядке собирают мертвых стрекающих для утилизации. По информации специалистов, мертвые медузы обычно опускаются на дно моря, где их поедают другие подводные обитатели, однако сильный шторм может поднять медуз со дна и выкинуть на берег.

Последние годы количество медуз в Средиземном, Эгейском, Мраморном, Черном и Азовском морях, а также в проливах Босфор и Дарданеллы значительно возросло. Турецкий фонд морских исследований даже запустил специальную программу для наблюдений за этими беспозвоночными, куда любой желающий может прислать фото с описанием замеченной им в воде медузы. Также действует европейская Средиземноморская научная комиссия, которая собирает данные по всему средиземноморскому бассейну.

По данным программы, в последние годы в Средиземном и Черном морях медуз становится все больше. Это связано с несколькими причинами. Во-первых, идет так называемая "Лессепсианская миграция" морских тропических организмов через расширенный несколько лет назад Суэцкий канал из Индийского и Тихого океанов (миграция названа по имени Фердинанда де Лессепса, руководившего строительством Суэцкого канала). Новый биологический вид-вселенец, в том числе и медузы, обнаруживается в Средиземном море практически каждую неделю.

Кроме того, распространению медуз способствует изменение климата, благодаря которому тропические виды могут выживать в более высоких широтах. И очень большую роль играет деятельность человека. Так, из-за усиленного вылова рыбы больше планктона остается для питания медуз, и это приводит к их усиленному размножению.

Фото: iStock
В снегах Эвереста обнаружен микропластик

Помимо ущерба для туристической отрасли (большинство отдыхающих не любят купаться среди медуз), эти беспозвоночные также наносят ущерб рыбакам, забивая сети. Кроме того, известны случаи, когда они забивали водозаборники охладительных систем электростанций, создавая аварийную ситуацию.

Ученые отмечают, что загрязнение моря приводит к гибели многих видов его обитателей, но медузы размножаются активнее. Например, они используют плавающие в воде пластиковые бутылки для того, чтобы отложить личинки. Из нее вырастает полип, от которого почкованием отделяются молодые медузы.

В мире Ближний Восток Турция

Главное сегодня

Главврач Филатовской больницы спрогнозировал сроки окончания пандемии
МИД РФ: США поощряют реваншизм из-за позиции по Курилам
В вузах увеличится число бюджетных мест на медицинских и IT-направлениях
ФССП: Более 4 млн россиян не могут выехать за границу из-за долгов
Захарова прокомментировала призыв США к ЕС по "Северному потоку-2"
Били наотмашь: В Париже полицейские дважды избили темнокожего продюсера
Как Санта-Клаус поздравит детей во время пандемии