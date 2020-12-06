В Стамбуле на берег выбросило десятки тысяч больших медуз

В стамбульских районах Авджилар и Йешилкёй, расположенных на берегу Мраморного моря, на линию уреза воды выбросило десятки тысяч крупных медуз, сообщает турецкое издание Cumhuriyet.

Медузы, по словам очевидцев, покрыли ковром всю прибрежную линию. Городские службы в спешном порядке собирают мертвых стрекающих для утилизации. По информации специалистов, мертвые медузы обычно опускаются на дно моря, где их поедают другие подводные обитатели, однако сильный шторм может поднять медуз со дна и выкинуть на берег.

Последние годы количество медуз в Средиземном, Эгейском, Мраморном, Черном и Азовском морях, а также в проливах Босфор и Дарданеллы значительно возросло. Турецкий фонд морских исследований даже запустил специальную программу для наблюдений за этими беспозвоночными, куда любой желающий может прислать фото с описанием замеченной им в воде медузы. Также действует европейская Средиземноморская научная комиссия, которая собирает данные по всему средиземноморскому бассейну.

По данным программы, в последние годы в Средиземном и Черном морях медуз становится все больше. Это связано с несколькими причинами. Во-первых, идет так называемая "Лессепсианская миграция" морских тропических организмов через расширенный несколько лет назад Суэцкий канал из Индийского и Тихого океанов (миграция названа по имени Фердинанда де Лессепса, руководившего строительством Суэцкого канала). Новый биологический вид-вселенец, в том числе и медузы, обнаруживается в Средиземном море практически каждую неделю.

Кроме того, распространению медуз способствует изменение климата, благодаря которому тропические виды могут выживать в более высоких широтах. И очень большую роль играет деятельность человека. Так, из-за усиленного вылова рыбы больше планктона остается для питания медуз, и это приводит к их усиленному размножению.

Помимо ущерба для туристической отрасли (большинство отдыхающих не любят купаться среди медуз), эти беспозвоночные также наносят ущерб рыбакам, забивая сети. Кроме того, известны случаи, когда они забивали водозаборники охладительных систем электростанций, создавая аварийную ситуацию.

Ученые отмечают, что загрязнение моря приводит к гибели многих видов его обитателей, но медузы размножаются активнее. Например, они используют плавающие в воде пластиковые бутылки для того, чтобы отложить личинки. Из нее вырастает полип, от которого почкованием отделяются молодые медузы.