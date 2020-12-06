В Степанакерт прибыли дополнительные подразделения МЧС России

В воскресенье в Степанакерт прибыли дополнительные силы и средства сотрудников МЧС России, которые с понедельника приступят к выполнению гуманитарной миссии.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РФ, специалисты были направлены в воскресенье из Москвы для наращивания группировки ведомства в Нагорном Карабахе.

"В составе прибывших кинологи, пиротехники и горноспасатели Центра спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС, связисты Рузского Центра обеспечения пунктов управления, специалисты Ногинского спасательного центра и психологи", - рассказали в ведомстве. Там отметили, что в Нагорный Карабах прибыли автобусы, техника и оборудование. Кроме того, в зону выполнения миссии доставлено четыре тонны мебели в качестве гуманитарной помощи.

Всего, за время работы МЧС РФ в Карабахе по населенным пунктам было распределено 65 тонн помощи, по большей части стройматериалов.