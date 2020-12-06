В Венесуэле проходят парламентские выборы

На проходящих в Венесуэле в это воскресенье парламентских выборах на данный момент не зафиксировано существенных нарушений. Сегодня более 20 миллионов венесуэльских избирателей смогут проголосовать за новый состав Национальной ассамблеи страны. Им предстоит выбрать 227 депутатов из более чем 14 тысяч кандидатов от 107 политических партий и организаций.

При этом ряд оппозиционных движений, около 27-ми, во главе с самопровозглашенным президентом Хуаном Гуайдо отказались от участия в выборах, заранее заявив о фальсификации результатов голосования. На фоне этого действующий глава Венесуэлы Николас Мадуро заявил о том, что в случае победы оппозиции будет готов уйти в отставку. Заведомо нелегитимным это голосование признали и правительства ряда государств, в частности, Колумбии, Эквадора и Испании. США также заявили о том, что откажутся признать законность этих выборов.

Позиция текущего руководства этих стран относительно политической ситуации в Венесуэле давно не новость. Но в особенности это касается Вашингтона, причем не важно, кто возглавляет администрацию, демократ или республиканец, отношение к боливарианскому пути Каракаса не менялось вот уже более 15 лет. И непризнание результатов нынешних выборов говорит лишь о том, что у "политстратегов" Госдепа и других американских структур имеются планы по дальнейшему вмешательству во внутренние дела этой страны.

"Заявления представителей правительств ряда стран, о непризнании парламентских выборов в Венесуэле - свидетельство их неспособности смотреть правде в глаза. Видимо они считают, что имеют право не уважать право других", - так прокомментировал эту новость посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

Возможно, одной из составляющих этого плана как раз и является отказ Хуана Гуайдо и его сторонников от участия в этих выборах. Интересно, что он лично в это воскресенье обратился через соцсети к гражданам страны с призывом бойкотировать голосование. "Оставайся дома. Сегодня это будет лучшим способом отвергнуть мошенничество", - написал он в Twitter. Если Гуайдо не переизбирается, то он автоматически теряет пост председателя Национальной ассамблеи, а значит - и свою легитимность. Но если заранее объявить выборы "сфальсифицированными", то при попытке новыми депутатами занять свои рабочие места, можно попробовать развязать очередной виток уличного противостояния с властью.

Согласно информации венесуэльского ЦИК, на выборах в стране работает около сотни международных наблюдателей из 34 стран. В этом году среди них представлены довольно известные в Латинской Америке политические фигуры, в частности, бывшие главы государств. Так, экс-президент Боливии Эво Моралес, прибывший в Каракас еще в пятницу, возглавил боливийскую наблюдательную комиссию. В аналогичном качестве проведут воскресенье бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа и экс-президент Парагвая Фернандо Луго.

Экс-глава правительства Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро, также выступающий в качестве наблюдателя на выборах, выразил надежду на то, что сегодняшнее голосование "положит конец санкциям в отношении нынешнего венесуэльского правительства". "В выборах участвует 10 партий от оппозиции. Процесс голосования еще идет. В ближайшие годы будут еще выборы. Давайте восстановим дух соревновательности, и (сделаем так, - прим "РГ") чтобы участвовала не только часть оппозиции. Посмотрим, сколько миллионов голосов они сейчас наберут", - заявил Сапатеро, который, кстати, "работает" наблюдателем уже на третьих выборах в Венесуэле.

Delegación de veedores internacionales, conformada por los Ex Presidentes de Bolivia, Evo Morales; Paraguay, Fernando Lugo, y la ex Senadora de Colombia Piedad Córdoba visitan las instalaciones del centro de votación Liceo Fermín Toro. Caracas #Venezuela#EleccionesAN2020 pic.twitter.com/V4JCeyX8H6 — CNE.ve (@ve_cne) December 6, 2020

Российская миссия по наблюдению за выборами в Венесуэле, в состав которой входит Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, также приступила к работе. Члены делегации вместе с послом России в Каракасе Сергеем Мелик-Багдасаровым в воскресенье провели встречу с главой венесуэльского ЦИК Индирой Альфонсо.

En el marco del Plan de Veeduría Internacional 🗺, la Delegación de Rusia fue recibida por la Presidenta del Consejo Nacional Electoral @ve_cne , Indira Alfonzo Izaguirre. En la reunión se hizo un balance sobre las elecciones venezolanas del #6D pic.twitter.com/smVZDNTcTG — Embajada de la RB de Venezuela en Suriname (@EmbaVeneSurinam) December 6, 2020

Ожидается, что первые предварительные результаты голосования будут объявлены сразу после закрытия первых участков, то есть не раньше 03:00 по московскому времени.