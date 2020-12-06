В Венесуэле проходят парламентские выборы

При этом ряд оппозиционных движений, около 27-ми, во главе с самопровозглашенным президентом Хуаном Гуайдо отказались от участия в выборах, заранее заявив о фальсификации результатов голосования. На фоне этого действующий глава Венесуэлы Николас Мадуро заявил о том, что в случае победы оппозиции будет готов уйти в отставку. Заведомо нелегитимным это голосование признали и правительства ряда государств, в частности, Колумбии, Эквадора и Испании. США также заявили о том, что откажутся признать законность этих выборов.
Позиция текущего руководства этих стран относительно политической ситуации в Венесуэле давно не новость. Но в особенности это касается Вашингтона, причем не важно, кто возглавляет администрацию, демократ или республиканец, отношение к боливарианскому пути Каракаса не менялось вот уже более 15 лет. И непризнание результатов нынешних выборов говорит лишь о том, что у "политстратегов" Госдепа и других американских структур имеются планы по дальнейшему вмешательству во внутренние дела этой страны.
"Заявления представителей правительств ряда стран, о непризнании парламентских выборов в Венесуэле - свидетельство их неспособности смотреть правде в глаза. Видимо они считают, что имеют право не уважать право других", - так прокомментировал эту новость посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.
Возможно, одной из составляющих этого плана как раз и является отказ Хуана Гуайдо и его сторонников от участия в этих выборах. Интересно, что он лично в это воскресенье обратился через соцсети к гражданам страны с призывом бойкотировать голосование. "Оставайся дома. Сегодня это будет лучшим способом отвергнуть мошенничество", - написал он в Twitter. Если Гуайдо не переизбирается, то он автоматически теряет пост председателя Национальной ассамблеи, а значит - и свою легитимность. Но если заранее объявить выборы "сфальсифицированными", то при попытке новыми депутатами занять свои рабочие места, можно попробовать развязать очередной виток уличного противостояния с властью.
Согласно информации венесуэльского ЦИК, на выборах в стране работает около сотни международных наблюдателей из 34 стран. В этом году среди них представлены довольно известные в Латинской Америке политические фигуры, в частности, бывшие главы государств. Так, экс-президент Боливии Эво Моралес, прибывший в Каракас еще в пятницу, возглавил боливийскую наблюдательную комиссию. В аналогичном качестве проведут воскресенье бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа и экс-президент Парагвая Фернандо Луго.
Экс-глава правительства Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро, также выступающий в качестве наблюдателя на выборах, выразил надежду на то, что сегодняшнее голосование "положит конец санкциям в отношении нынешнего венесуэльского правительства". "В выборах участвует 10 партий от оппозиции. Процесс голосования еще идет. В ближайшие годы будут еще выборы. Давайте восстановим дух соревновательности, и (сделаем так, - прим "РГ") чтобы участвовала не только часть оппозиции. Посмотрим, сколько миллионов голосов они сейчас наберут", - заявил Сапатеро, который, кстати, "работает" наблюдателем уже на третьих выборах в Венесуэле.
Delegación de veedores internacionales, conformada por los Ex Presidentes de Bolivia, Evo Morales; Paraguay, Fernando Lugo, y la ex Senadora de Colombia Piedad Córdoba visitan las instalaciones del centro de votación Liceo Fermín Toro. Caracas #Venezuela#EleccionesAN2020 pic.twitter.com/V4JCeyX8H6— CNE.ve (@ve_cne) December 6, 2020
Российская миссия по наблюдению за выборами в Венесуэле, в состав которой входит Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, также приступила к работе. Члены делегации вместе с послом России в Каракасе Сергеем Мелик-Багдасаровым в воскресенье провели встречу с главой венесуэльского ЦИК Индирой Альфонсо.
En el marco del Plan de Veeduría Internacional 🗺, la Delegación de Rusia fue recibida por la Presidenta del Consejo Nacional Electoral @ve_cne , Indira Alfonzo Izaguirre. En la reunión se hizo un balance sobre las elecciones venezolanas del #6D pic.twitter.com/smVZDNTcTG— Embajada de la RB de Venezuela en Suriname (@EmbaVeneSurinam) December 6, 2020
Ожидается, что первые предварительные результаты голосования будут объявлены сразу после закрытия первых участков, то есть не раньше 03:00 по московскому времени.