В вузах увеличится число бюджетных мест на медицинских и IT-направлениях

В планах Минобрнауки ежегодно до 2024 года увеличивать число бюджетных мест в медицинских и педагогических вузах, а также по IT-специальностям. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

- Количество бюджетных мест будет увеличиваться по IT-специальностям, в области здравоохранения и медицины, и в области образования, это подготовка учителей, - рассказал министр в эфире радио "Комсомольская правда" в воскресенье.

Рост мест будет преимущественно в региональных вузах. Но это не значит, что в столичных университетах мест станет меньше.

- Мы не сократили количество бюджетных мест в столицах - в Москве и Санкт-Петербурге, - подчеркнул Фальков. - Но увеличение пошло в регионы, и так будет до 2024 года. Мы придерживаемся принципа, что качественное высшее образование должно быть недалеко от студента.

Кстати, в текущем году количество бюджетных мест в российских вузах было увеличено примерно на 11400 мест.