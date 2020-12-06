Валерий Фальков: Зимнюю сессию в вузах отменять не будут

Зимней сессии быть - отменять ее из-за пандемии коронавируса не планируется.

- Наверное, многие этого хотели бы, но не отменим. Другой вопрос то, как она пройдет, - заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в эфире радио "Комсомольская правда" в воскресенье.

А пройдёт она в дистанционном режиме - об этом есть приказ Минобрнауки.

В целом же на сегодняшний день в России более 400 вузов (37 процентов) полностью перешли на онлайн-обучение в условиях пандемии.

- Дистант - это не альтернатива, это вынужденная мера в нынешней ситуации, - подчеркнул Валерий Фальков.