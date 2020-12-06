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06.12.2020 17:14
Рубрика: Культура

Водолазкин и Степнова написали рассказы для благотворительной книги "Дом"

Текст: Наталья Лебедева

Сборник рассказов "Дом" - это истории о доме в самом широком понимании этого слова, которые написали известные современные писатели и озвучили популярные артисты. Все они, как и автор иллюстраций Ольга Флоренская, отказались от своих гонораров в пользу одной из старейших благотворительных организаций, помогающим бездомным - "Ночлежка".

Фото: Предоставлено благотворительным фондом "Шалаш"
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В эту же благотворительную организацию отправится весь доход от прослушиваний аудиокниги на сервисе Storytel. А также весь доход от продаж бумажной версии книги, подготовленной издательством "Клаудберри".

"Дом" - это не социальный заказ или брошюра по благотворительности, уверяют авторы проекта, а хорошая книга, которую будет интересно прочитать всем, вне зависимости от читательского отношения к бездомным и социальной ответственности.

"Это просто очень хорошие и очень разные рассказы. Где-то речь идет о наследстве, где-то о домашнем аресте, а где-то о детских фантазиях. Одни рассказы художественные, другие публицистические. Какие-то были написаны довольно давно, другие только что. Авторы никак друг с другом не совещались, выбирая тот или иной рассказ для сборника, но иногда в это сложно поверить - такие удивительные переклички находятся в текстах", - объясняют создатели книги.

В книге 24 истории совершенно не похожих друг на друга авторов: Алексей Сальников и Алена Долецкая, Борис Акунин и Вера Полозкова, Дина Рубина и Дмитрий Быков, Евгений Водолазкин и Ксения Букша, Леонид Юзефович и Ленор Горалик, Людмила Петрушевская и Марина Степнова, Наринэ Абгарян, Ольга Седакова и многие другие.

Фото: Пресс-служба "Живой классики"
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В аудиокниги истории зазвучали голосами как самих авторов, так и известных артистов - Александра Клюквина, Ефима Шифрина, Юлии Рутберг, Алексея Багдасарова, Тимура Базинского, Юлии Яблонской и других.

"Накануне Нового года истории про дом - теплые, неповторимые, пронзительные и даже автобиографические - как никогда актуальны", - уверены организаторы проекта.

Культура Литература Общество Соцсфера Соцзащита

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