Заработал колл-центр для сбора вопросов к пресс-конференции Путина

Сегодня в Москве приступил к работе колл-центр, операторам которого граждане смогут продиктовать вопросы для президента к его ежегодной большой пресс-конференции, которая состоятся 17 декабря. Обрабатывать сообщения будут волонтеры Общероссийского народного фронта.

Уже можно скачать и мобильное приложение "Москва - Путину". Причем там также можно записать небольшое видео или совершить видеозвонок, не только отправить текстовое сообщение. А потом и посмотреть саму пресс-конференцию. Можно воспользоваться и не приложением, а одноименным сайтом. В прошлые годы задавать вопросы можно было до самого конца пресс-конференции.

Элементы Прямой линии мероприятию решили придать в связи с пандемией коронавируса. Изменится и формат общения президента с журналистами - Путин будет в Ново-Огарево, отвечать на вопросы по видеосвязи. Часть корреспондентов (федеральные и иностранные СМИ) будут в Центре международной торговли, где раньше проходили ежегодные пресс-конференции, а для региональных журналистов предусмотрены площадки в федеральных округах.

В прошлом году на "Прямую линию" поступило около 2 млн вопросов, общение продолжалось свыше 4 часов. На прошлогодней большой пресс-конференции было почти 60 вопросов, и заняла она тоже больше 4 часов.