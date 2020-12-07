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Рубрика: В мире

Адвокат Трампа и экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани заразился коронавирусом

Текст: Максим Макарычев

Президент США Дональд Трамп объявил о том, что один из его самых близких соратников, адвокат и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф "Руди" Джулиани заразился коронавирусом. В последние дни адвокат президента появлялся без маски во время встреч с законодателями штата Джорджия, на которых обсуждались возможные действия президента по отмене результатов выборов третьего ноября, сообщает NBC News.

Фото: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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"Поправляйся скорее, Руди, мы продолжим!", - написал Трамп в Twitter. 76-летний Джулиани публично не прокомментировал свой диагноз. Неясно, есть ли у бывшего мэра Нью-Йорка какие-либо симптомы, находится ли он на самоизоляции и когда-именно он заразился вирусом. Джулиани много ездил по стране в рамках усилий, направленных на то, чтобы отменить результаты выборов в ряде штатов, утверждая, что они были сфальсифицированы. Во время многих мероприятий его видели без маски и игнорирующим правила социального дистанцирования.

Джулиани является последним человеком из ближайшего окружения президента, заразившимся коронавирусом. Ранее заболели и успешно вылечились от COVID-19 сам Трамп, его супруга Мелания, их сын Бэрон, а также сын президента от первого брака Дональд Трамп-младший и его гражданская жена. Кроме того, заболели COVID-19 более 15 высокопоставленных сотрудников Белого дома, включая главу его администрации Марка Медоуза и пресс-секретаря Кейли Макинани.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США по состоянию на воскресенье около 14,6 миллиона человек заболели COVID-19, и 281 234 человека умерли - это самый высокий показатель среди всех стран мира.

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