Альтернативная и традиционная генерация: соперничество или сотрудничество?

Перед российской экономикой стоят новые вызовы - c 2023 года Европа может ввести углеродный налог, и тогда многим отечественным отраслям, экспортирующим энергоемкую продукцию в Старый Свет, придется несладко. А поскольку любое производство связано с потреблением электроэнергии в том или ином объеме, считается, что форсированное развитие возобновляемой, или как ее любят называть "зеленой" генерации, поможет снизить углеродный след российского экспорта.

Сейчас в России продвижению возобновляемой генерации включен "зеленый свет". Это направление ложится в концепцию развития Интернета энергии, предусматривающую децентрализацию энергоснабжения. Именно ВИЭ прогнозируется как источник обеспечения мирового тренда на рост электропотребления.

Но смогут ли ВИЭ со временем стать не гипотетической, а реальной альтернативой традиционной генерации?

По крайней мере, пока история не знает ни одного примера, чтобы, скажем, крупный металлургический завод работал от "ветряков" или солнечных панелей, в отличие от электроэнергии, поступающей с тех же ТЭС или АЭС. Эти вопросы среди прочих обсудили на онлайн-конференции РБК и Сбера "Энергетика: вызовы и перспективы нового времени".

Эксперты отмечают, что Германия, где альтернативная энергетика уже покрывает более 35 процентов ежегодного потребления, летом прошлого года столкнулась с серьезными проблемами: электросеть была близка к отключению, и только краткосрочный импорт из соседних стран помог стабилизировать ситуацию. В итоге обеспечить достаточный объем балансирующих и резервных мощностей было решено путем сооружения новых высокоэффективных и способных к улавливанию и хранению СО 2 ТЭС, работающих на ископаемом топливе c комбинированной выработкой тепла и электроэнергии. Генератор получает плату от операторов магистральных сетей, включающую в себя плату за мощность и вырабатываемую электроэнергию. В числе других мер стабилизации энергосистемы - продление срока эксплуатации атомных станций, от которых ранее было решено отказаться, и усиление межсистемных связей с другими странами.

В Польше также поддерживается высокоэффективная когенерация (которая, в том числе, может регулировать ВИЭ) посредством системы надбавок за когенерацию для агрегатов, которые выиграют процесс отбора.

В Швеции стратегический резерв обеспечивается за счет механизма конкурсных торгов, который проводится ежегодно для покрытия пикового спроса в зимний сезон. Компании, участвующие в конкурсных торгах, предлагают фиксированную плату за поддержание доступности мощности (готовность генерирующего объекта к выработке электроэнергии) и переменную плату, если генерация начала вырабатывать энергию.

В Италии оператор оперативно-диспетчерского управления ежегодно определяет критические периоды, когда могут потребоваться дополнительные генерирующие мощности, и выбирает поставщиков, готовых их предложить. Стоимость мощности включается в счет за электроэнергию конечным потребителям.

В Великобритании, где доля ВИЭ в энергобалансе превысила 35 процентов, правительство предварительно определяет необходимый объем мощности, а затем проводятся централизованные аукционы. С победителем торгов заключает договор, по которому гарантируется стабильная оплата мощности, в случае неисполнения - штраф.

"Таким образом, - отметила Председатель Наблюдательного совета Ассоциации "Совет производителей энергии" Александра Панина, - несмотря на то, что страны EC стремятся создать к 2050 году энергетику с нулевым уровнем выбросов углерода, тепловая энергетика не только продолжает оставаться фундаментальной частью энергобаланса, но и продолжает получать поддержку посредством различных инструментов и механизмов".

То есть мы видим два факта. Первый - тепловая генерация продолжает играть важную роль в энергосистемах европейских государств. Второй - европейские страны устанавливают различные формы поддержки работоспособности традиционной генерации, в том числе через систему надбавок к цене, как инструмента балансирования и покрытия пикового потребления электроэнергии.

Причина проста: режим работы энергосистемы - это постоянное балансирование потребления и генерации электроэнергии. Условно можно выделить две основные зоны работы генерации. Первая - это "базовая", покрывающая основную долю потребления до уровня минимального суточного потребления. А вторая - "пиковая", покрывающая потребление в объемах от минимального до максимального в течение суток, а также обеспечивающая необходимый резерв энергии.

"Базовая" генерация должна быть надежной, стабильной и относительно дешевой, - сообщила Александра Панина. - "Пиковая" - высокоманевренной и легко управляемой, то есть иметь возможность изменения своих параметров в зависимости от режимных условий и требований Системного оператора".

И если уж Европа, тяготеющая к "зеленым" технологиям, продолжает параллельно поддерживать традиционную тепловую генерацию, странно ждать иных решений от России. "На горизонте 2030-2035 годов ни один вид выработки электроэнергии не способен "тягаться" с тепловой генерацией при сегодняшних ценах на газ и электричество, - заметил замдиректора департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Андрей Максимов. - Государство действует очень последовательно, развивая все виды генерации, и ВИЭ - один из них".

При этом у нашей страны есть возможность учесть опыт и ошибки западных стран при формировании сектора возобновляемой энергетики в национальной энергосистеме. В настоящее время роль тепловой генерации, чья доля в установленной мощности энергосистемы страны составляет около 67 процентов, остается ведущей. Особенно учитывая то обстоятельство, что отопительный сезон у нас в некоторых регионах длится до 9 месяцев в году. А зарубежный опыт показывает, что необходима поддержка тепловой генерации для нивелирования зависимости ВИЭ от периодических солнечных и ветровых воздействий, наряду с укреплением страновых сетевых связей и улучшением качества прогнозирования потребления и выработки.