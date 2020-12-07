Анна Кузнецова выступила за создание детских садов и яслей при вузах

Детский омбудсмен Анна Кузнецова высоко оценила идею председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой создавать при вузах сады и ясли для детей студентов.

"Сегодня в Совете Федерации предложили отличную инициативу поддержать ясли и детские сады при университетах. Считаю данное направление работы абсолютно верным! Детские сады и ясли при университетах нужны", - подчеркнула уполномоченный по правам ребенка в РФ в Instagram.

По мнению Кузнецовой, это "отличные практики, востребованные, яркие", но они "существуют фрагментарно и не всегда охвачены господдержкой". Детский омбудсмен была в таких учреждениях. Важно "достроить недостающие нормы закона, совершенствовать регламенты и усилить господдержку в данном направлении, в том числе, возможно, за счет нацпроекта "Демография", считает она.