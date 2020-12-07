Apple представит новые мощные процессоры в 2021 году

Apple представит новые мощные чипы собственного производства в 2021 году. Об этом сообщает Bloomberg.

"Для компьютеров высокого класса, выпуск которых запланирован на конец 2021 года, Apple тестирует 32-ядерный процессор", - отмечает агентство.

По всей видимости, речь идет о ноутбуках MacBook Pro и компьютерах iMac, часть из которых сейчас работает на процессорах Intel. Глава "яблочников" Тим Кук назвал переход на собственные процессоры "историческим моментом для компании".