Авиасалон в Ле-Бурже в 2021 году отменен

Международный авиационный салон в Ле-Бурже в июне 2021 года не состоится. Как отмечают организаторы, решение об его отмене было принято в связи с пандемией коронавируса и ее последствиями, оказавшими негативное влияние на весь авиационный сектор.

"Учитывая неопределенность, связанную с кризисом, вызванным COVID-19, было принято единогласное решение отменить Парижский авиасалон 2021 года", - говорится на сайте организаторов. Все взносы будут возмещены участникам и партнерам, совет директоров берет на себя полную ответственность за финансовые последствия принятого решения.

Отмечается, что следующий салон под Парижем пройдет только в 2023 году. Гендиректор салона Жиль Фурнье заверил, что через 2,5 года зрителей ждет "большое шоу". "Все наши команды уже мобилизованы на эту задачу", - отметил он.

Салон в Ле-Бурже считается одним из важнейших мероприятий в авиационной сфере. Он проходит раз в два года, попеременно с авиасалоном в британском Фарнборо.