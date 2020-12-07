Банк России решил гарантировать вложения граждан в страхование жизни

Страхование жизни занимает примерно треть рынка страхования. Сейчас он растет в основном за счет накопительного страхования жизни и кредитного страхования.

Согласно предложениям ЦБ, в случае банкротства страховщика его обязательства по договору страхования жизни в пределах 1,4 млн рублей исполнит Агентство по страхованию вкладов за счет гарантийного фонда, формируемого из взносов страховщиков. Выплаты по смерти застрахованного лица предлагается гарантировать в пределах 10 млн рублей.

Гарантироваться будут договоры страхования жизни, в том числе комбинирующие страхование жизни с другими видами личного страхования.

Ставка отчислений в фонд гарантирования за квартал составит 0,003125% от величины страховых резервов страховщика, а при недостаточности средств фонда для осуществления гарантийных выплат увеличится до 0,3%. В систему гарантирования будут включены все страховщики жизни, членство будет обязательным.

По данным Банка России, только за девять месяцев 2020 года было заключено более 3,6 млн договоров добровольного страхования жизни с премией почти 300 млрд рублей, а всего по состоянию на конец III квартала 2020 года действовало почти 11 млн договоров.