Белорусский студент вошел в число лучших молодых ученых СНГ

Высокий уровень профессиональной подготовки подтвердил магистрант юрфака белорусского университета (БГУ) Александр Афанасьев. Его научное исследование о правовом регулировании коллективных договоров в Союзном государстве получило признание юридической общественности, а сам автор включен в список лучших молодых ученых 2020 года в государствах Содружества.

Данная работа, сообщили в пресс-службе вуза, опубликована в сборнике научных статей "II Международное книжное издание стран СНГ "Лучший молодой ученый - 2020" с присвоением международного кода ISBN. А научным руководителем молодого юриста выступила доцент кафедры гражданского процесса и трудового права БГУ Ольга Курылева.

Лауреатами этого престижного международного конкурса стали еще два представителя Синеокой. Звание "Лучший молодой ученый 2020 года в СНГ" присвоено преподавателю Полоцкого государственного экономического колледжа Наталье Жигар и студентке Витебской академии ветеринарной медицины Екатерине Медведевой.

А всего участниками проекта в этом году стали около 200 студентов, преподавателей и аспирантов, активистов студенческих организаций университетов СНГ. В число лучших вошли около тридцати исследователей из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Что касается сборника работ победителей конкурса, то он размещен в российской Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU, а также на сайте ассоциации "Общенациональное движения "Бобек" (Казахстан).